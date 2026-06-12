Muelles históricos de Piriápolis: MTOP prevé restaurar el Stella Maris antes del verano y El Veril en 2027

Con la presencia del presidente Orsi y a sala llena, la ministra Etcheverry y el intendente Abella acordaron las reparaciones, que insumirán 32 millones de pesos.

Al cabo de tres años de gestiones impulsadas por la Asociación de Fomento de Punta Fría (AFPF) para restaurar el Paseo Marítimo de Punta Fría, la Intendencia de Maldonado (IDM) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) firmaron un convenio para restaurar los muelles Stella Maris y El Veril.

Las obras estarán a cargo de la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH), con una inversión de 32 millones de pesos prevista en el presupuesto nacional 2025-2029, según el acuerdo suscrito este jueves 11 en La Rinconada, en Piriápolis.

“Es una gran satisfacción y un logro tras varios años de trabajo”, expresó el presidente de la AFPF, Santiago del Castillo, en rueda de prensa. Además, destacó que “es la reconstrucción de lo ideado por el fundador del balneario, Francisco Piria”, y que se busca brindar “un buen confort a turistas”, pero el Paseo Marítimo “está deplorable”.

En tanto, Pablo Stratta, integrante de AFPF, dijo a la diaria que está “muy contento que se haya logrado”, y que se trata de “una obra grande que involucra no solo al barrio sino a todo Piriápolis y al departamento de Maldonado”. Aseguró que la asociación seguirá “empujando” para contar con “algún muelle con escalera o algún dique para poder acceder a La Piscina [diques diseñados en 1933 por Piria que se perdieron hace varias décadas], al que concurren muchas personas”.

“Fue un proceso de trabajo de la comunidad, que fue golpeando puertas y manteniendo de forma permanente su propuesta arriba de la mesa”, sostuvo la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry. En ese sentido, dijo que agotaron las vías de comunicación, lo que demostró “convencimiento” del impacto positivo a futuro no solo para AFPF, sino para la ciudad y “para el disfrute de quienes vienen a este continuo de costa, entre Canelones y Maldonado”.

El acto estuvo encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi; además de la ministra Etcheverry, también participaron el intendente Miguel Abella, el secretario general de la IDM, Álvaro Villegas, el director nacional de Vialidad, Federico Magnone y los directores nacionales de Hidrografía y Arquitectura, Carlos Colacce y Martín Tierno. Además, los alcaldes de San Carlos y Piriápolis, Luis Cima y René Graña, ediles y vecinos de la zona, en una instancia con amplia concurrencia.

Etcheverry: las obras “generarán un buen aporte turístico”

Según el convenio suscrito, las obras en el muelle Stella Maris se desarrollarán este año e incluirán “la reconstrucción de 30 metros de estructura y la reparación de otros 50 metros”. Además, comprenden “la recuperación de elementos estructurales, reparación de sectores dañados, reconstrucción de barandas, mejoras en el área del morro y la refacción de la escalera secundaria y de los bancos existentes”.

Las obras en el muelle El Veril están previstas para 2027 y abarcarán “mejoras en el camino de acceso, construcción de dos puentes, instalación de una nueva escalera, restauración de los pilares existentes y reconstrucción de la losa y las barandas”. También se realizará “tareas de limpieza, retiro de escombros y reacondicionamiento de los bancos de hormigón”.

El director nacional de Hidrografía informó a la diaria que en los primeros 50 metros del muelle Stella Maris “se restaurará la estructura original de la época y en la zona marítima -los 30 metros restantes-, se construirá una nueva estructura con barandas de acero inoxidable para resistir las inclemencias [meteorológicas]”. En tanto, el pesquero El Veril, “se demodelará y reconstruirá por el estado de deterioro”.

Etcheverry, por su parte, dijo a la diaria que las obras responden a “un reclamo de los vecinos organizados, que pone en valor un lugar muy lindo, jerarquiza el espacio y generará un buen aporte a nivel turístico”. Además, resaltó que se trata de “cuidar los recursos que tiene cada uno de estos muelles”. Sobre el Stella Maris, informó que los trabajos “culminarían antes de la próxima temporada estival”, por lo que, “en los primeros meses de 2027 se avanzará en el muelle El Veril”.

Ambas obras serán ejecutadas por el consorcio Saceem-Dieste y Montañez, al tiempo que la IDM se hará cargo de “las veredas y las pasarelas de acceso a los muelles”, informó. En tanto, sobre las casillas rústicas conocidas como honguitos -mesas y bancos en mampostería techadas con estilo grutesco e imitación tronco-, la ministra confirmó que serán restauradas por la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP, aunque aún no se definió presupuesto ni la fecha de inicio de la obra.

Abella: “Es un beneficio para toda la comunidad”

Al inicio de la ceremonia, Abella dijo que fiel a su “forma de vivir y de sentir que es lo que tiene que hacer un gobernante”, escuchó a los vecinos durante más de un año y medio, se reunió con ellos, así como también lo hizo el Frente Amplio.

Indicó que se busca “mantener parte del patrimonio de Piriápolis que se estaba viniendo abajo” y consideró que estas obras serán “un beneficio para toda la comunidad”.

Villegas, por su parte, dijo en rueda de prensa que la recuperación de los muelles “emblemáticos” están vinculados a “cuestiones patrimoniales, ambientales y turísticas”. Informó que, la comuna “aportará materiales, hará la reconstrucción de algunos muros del entorno [frente a la Rinconada y cerca de El Veril] y la instalación de cartelería educativa y ambiental”.

En diálogo con la diaria añadió que, si bien hay “una estimación preliminar” de los recursos a destinar, “dependerá del aporte de los materiales que van a estar comprendidos” y que “se espera al trabajo en territorio”.