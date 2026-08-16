Empresa constructora afirmó que no tiene responsabilidad en las demoras de las obras de Cipriani en Punta del Este

Obra de construcción del resort del grupo Cipriani en el exhotel San Rafael, el 24 de julio, en Punta del Este. Foto: Natalia Ayala

Criba dijo que tiene “vocación de resolver cualquier diferencia por la vía del diálogo” luego de comunicar la suspensión del trabajo en el predio del ex Hotel San Rafael.

Las obras para construir un hotel y casino en el predio del ex Hotel San Rafael están paralizadas. La empresa Criba, la principal contratista del proyecto del grupo Cipriani, resolvió el cierre de la obra por tiempo indeterminado, y eso motivó una serie de comunicados de los implicados.

La empresa del magnate italiano Giuseppe Cipriani indicó en un comunicado que el proyecto “es una realidad y será finalizado”. También adelantó que “si para alcanzar ese objetivo fuera necesario finalizar la relación contractual con Criba y encomendar la continuidad de los trabajos a otra empresa”, así lo hará.

Ante ese mensaje, la empresa constructora informó en un comunicado este sábado que tiene “75 años de trayectoria y más de 300 obras ejecutadas” y “que a lo largo de su historia ha cumplido con sus compromisos y finalizado la totalidad de los proyectos a su cargo, de acuerdo con los niveles de calidad y los estándares exigidos en cada caso”.

“En relación con el proyecto del ex Hotel San Rafael, Criba declara expresamente que no ha existido incumplimiento alguno atribuible a la compañía y que no tiene responsabilidad en el diferimiento de los plazos de obra, originado en circunstancias ajenas a la constructora”, puntualizó.

La empresa manifestó que el “desarrollo del plan de trabajos” se vio afectado por las negociaciones en el sector de la construcción en el marco del Consejo de Salarios y que, ante esa situación, “desplegó una capacidad operativa extraordinaria con el objetivo de sostener el ritmo de ejecución previsto para una obra de esta escala y complejidad”.

En ese sentido, detalló que, por las medidas adoptadas, en los períodos de mayor actividad “la obra alcanzó una dotación superior a 650 trabajadores en simultáneo, con operaciones durante las 24 horas y continuidad de tareas los siete días de la semana, constituyendo uno de los mayores despliegues operativos realizados por la compañía en Uruguay”.

Por último, la empresa señaló que tiene la “vocación de resolver cualquier diferencia por la vía del diálogo y de los canales institucionales que correspondan”.