Con 82 votos a favor y 17 en contra, la Cámara de Diputados aprobó este martes las modificaciones al presupuesto quinquenal que había introducido el Senado, y de este modo dio sanción definitiva al proyecto de ley. Quienes acompañaron el presupuesto fueron los legisladores del Frente Amplio (FA), Cabildo Abierto (CA) y la mayoría del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC). Según establece la normativa vigente, en esta última instancia los diputados sólo podían aprobar o rechazar los cambios introducidos en la cámara alta, en bloque, sin la posibilidad de desglosar artículos.

Finalmente, el PN dio libertad de acción a sus diputados a la hora de votar y la propuesta del Herrerismo de no apoyar los cambios que hizo el Senado no tuvo muchos adeptos: sólo siete de los 29 diputados nacionalistas votaron en contra. En el PC, en tanto, siete de los 17 diputados rechazaron el proyecto. También votaron en contra los dos diputados de Identidad Soberana y el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.

El encargado de abrir el debate este martes en el plenario fue el diputado del FA Mariano Tucci, quien, en primer lugar, sostuvo que el presupuesto es “una hoja de ruta para conducir a Uruguay en el marco de un contexto de perplejidad internacional y de complejos desafíos internos que la política no ha podido resolver hasta el momento”.

Al igual que en la primera votación en la cámara baja, Tucci destacó que el proyecto tiene como cometido central “encarar tareas impostergables en materia de pobreza infantil, desigualdad, inseguridad y empleo”.

A modo de ejemplo, el diputado del FA mencionó el incremento de 50% en el Bono Crianza de la Tarjeta Uruguay Social, la creación del Instituto Nacional de Discapacidad y el refuerzo de las becas Butiá para estudiantes de secundaria, que pasarán “de 14.000 a 70.000 beneficiarios al final del quinquenio y de 13.000 a 25.000 pesos en forma escalonada”.

En materia de educación, Tucci destacó que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) recibirá un incremento de 8.800 millones de pesos en el transcurso de los próximos cinco años, mientras que la Universidad de la República (Udelar) tendrá un aumento de 640 millones de pesos por año, “dirigidos al refuerzo de la oferta académica, la expansión por el interior del país, la ampliación del sistema de becas, retribuciones personales, programas de salud mental y teleclínica, mejoras edilicias y la modernización del Hospital de Clínicas”.

Según el legislador del FA, el presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo “rompe con la inercia en la distribución de los recursos en solitario y se erige como un instrumento de transformación nacional”. El proyecto, sostuvo, “reafirma el compromiso del Estado con la justicia social, poniendo a la gente en el centro de la acción política, transformando las cosas simples en ejercicios metódicos y permanentes”.

En cuanto a los últimos cambios aprobados en el Senado, Tucci indicó que se reasignaron “unos 320 millones de pesos” en “áreas claves”, como “la educación pública, el funcionamiento del sistema de justicia y políticas culturales y de discapacidad”. La mayoría de los recursos redireccionados –alrededor de 250 millones– fueron para la educación.

“Queda de manifiesto entonces el compromiso del gobierno con el impulso de una política orientada al fortalecimiento de las bases de bienestar y la inclusión de nuestra población, especialmente de sus sectores más vulnerables, responsabilidades ineludibles asumidas en la campaña electoral ante la población nacional”, sentenció el diputado frenteamplista.

Abdala dijo que en el oficialismo hubo “ausencia de lealtad política”

Luego de Tucci, el diputado nacionalista Pablo Abdala afirmó en el plenario que el PN “está muy molesto” con el resultado de la votación en el Senado. En la cámara alta, el FA reincorporó algunos artículos que habían sido rechazados por la Cámara de Diputados. Abdala mencionó, por ejemplo, la inclusión de la perspectiva de género en las contrataciones de los organismos públicos, así como la consagración de mayores potestades para la Dirección General Impositiva.

Para Abdala, “es por lo menos imprudente, por no decir bastante grave, que cuando cinco partidos políticos, conformando una mayoría parlamentaria de 51 legisladores, se manifiestan en contra de determinada solución en la Cámara de Diputados, eso no sea lo suficientemente contundente en términos de la connotación política a la hora de replantear ese asunto en la Cámara de Senadores”, en referencia a la mayoría que conformaron en determinados casos la Coalición Republicana, CA e Identidad Soberana.

Si bien reconoció que el Senado modificó el proyecto “en el ejercicio más pleno y absoluto de la legitimidad formal que le cabe como cámara autónoma”, el diputado del PN sostuvo que la alteración del presupuesto en el Senado no contribuye al “clima de armonía entre todas las bancadas parlamentarias”, sobre todo, en un escenario sin mayorías en la cámara baja.

“Todos hemos advertido de que aquí ha habido una falta de reciprocidad política muy importante de parte del oficialismo, falta de reciprocidad que me atrevería a catalogar de ausencia de lealtad política”, afirmó Abdala, quien de todos modos anunció que votará a favor de los cambios aprobados en el Senado.

El legislador nacionalista destacó el hecho de que en las votaciones anteriores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el PN haya acompañado en general el presupuesto, “con todo el costo político que eso pudiera llegar a conllevar”. Y por eso mismo criticó la postura del oficialismo en la cámara alta: “Hubiéramos esperado un mínimo de respeto elemental”.

Para Gurméndez, se trata de un presupuesto “malo” que “traerá consecuencias”

A su turno, el diputado del PC Gabriel Gurméndez sostuvo que el proyecto presentado por el gobierno es “malo” e “inconveniente” para Uruguay “en términos de sus consecuencias sobre la actividad económica y la sociedad en el mediano plazo”.

El expresidente de Antel dijo que el proyecto “va por un camino de seguir aumentando el gasto público”, sin abordar “las necesarias reasignaciones que permitan atender los reclamos que plantea la sociedad uruguaya en materia de salud, de pobreza y, particularmente, de seguridad”.

Gurméndez también cuestionó los cambios tributarios que fueron sancionados gracias a los votos del FA y CA. Dijo que constituyen “nuevas cargas sobre la economía” que, “al final del día”, recaerán sobre “los uruguayos de a pie”, porque “es falaz la quimera de que se termina gravando el capital o las grandes corporaciones”. “La extracción de los recursos al final del día surge del trabajador y de la realidad económica”, afirmó.

Con respecto a las modificaciones que hizo el Senado, el legislador del PC rechazó el intercambio de información “entre las empresas emisoras de dinero electrónico” sobre “el gasto de las personas, los movimientos económicos de las personas, datos íntimos de la privacidad de las familias”, sin la supervisión “no solamente de un juez, ni siquiera del Banco Central”. A su entender, se trata de algo “mucho más grave que aquel artículo del secreto bancario, que afortunadamente no forma parte de este presupuesto”.

Gurméndez también lamentó que el oficialismo haya “borrado” en la cámara alta “algunas asignaciones relevantes” que el PC había impulsado en la Cámara de Diputados, como “el apoyo a los maestros para la educación para personas con discapacidad”.

Acerca de los recursos asignados en el Senado a la educación, el diputado del PC expresó: “Las reasignaciones que se han hecho son bienintencionadas, sí, son buenas, tienen buenos propósitos, las compartimos, pero estamos hablando de un monto de 17 millones de dólares en un presupuesto de 23.000 millones de dólares”.

En definitiva, Gurméndez sostuvo que el presupuesto “es malo para los uruguayos” y estimó que, “más tarde o más temprano, traerá consecuencias”.

Salle: el pueblo uruguayo tiene que saber “que está en el horno”

Por su parte, el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle, que votó en contra del proyecto en todas las instancias, dijo en el plenario que el pueblo uruguayo tiene que saber, “como se dice coloquialmente, que está en el horno”, porque este presupuesto es “nefasto y bochornoso”. Sostuvo que el proyecto es “muy satisfactorio”, pero “para la oligarquía, para las grandes corporaciones”.

Para Salle, resultó extraño que en todas las horas en las que se debatió el presupuesto no se haya mencionado un decreto del segundo gobierno del presidente Tabaré Vázquez, el Decreto 295/019 (Creación del sistema de planificación estratégica para el desarrollo), y citó en sala el tercer resultando de la exposición de motivos de esa norma: “Que la creación del presente sistema de planificación estratégica para el desarrollo se enmarca en la Agenda 2030”.

“O sea que tenemos un perímetro dentro del cual tenemos cierta libertad, pero fuera de ese perímetro estamos sometidos. El perímetro es la Agenda 2030, los 17 objetivos de desarrollo sustentable”, advirtió Salle.

Además, el diputado de Identidad Soberana mencionó los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República, que establecen que el que investiga es el juez, y “no un servicio descentralizado”, por lo tanto, “darle plata a la Fiscalía es darle plata a un organismo inconstitucional”, a su juicio, “con apariencia criminal, que se encarga de mantener la impunidad de los de arriba y de pegar para abajo”.

Por último, Salle consideró que en el presupuesto “no hay afectación de los malla oro”, porque “los malla oro de estos gobiernos [en referencia a los del FA y de los partidos tradicionales] no han sido los ricos uruguayos, sino las grandes corporaciones”. Agregó que la creación del impuesto mínimo global “es una imposición” que no salió “de la actividad neuronal de algún uruguayo”, sino “del Foro de Davos”, y “es el preámbulo de la renta básica universal, porque ya estamos en un cambio revolucionario en el que la inteligencia artificial y la robótica van a quitar millones de puestos de trabajo”. “Entonces, se va a la creación de un fondo de los megarricos del mundo para pagarles a los que se quedan sin trabajo, para que no haya un estallido social y las grandes corporaciones sigan siendo dueñas de todo”, finalizó.