El sábado, el Herrerismo realizó un congreso nacional que tuvo como punto más fuerte la postura de ese sector del Partido Nacional (PN) sobre las modificaciones que el Senado realizó días atrás al presupuesto quinquenal, las cuales deben ser tratadas esta semana por la Cámara de Diputados –se votan en conjunto, es decir, se acepta o se rechaza todo el paquete de cambios, no artículo por artículo–. El Herrerismo, que tiene dos diputados, Federico Casaretto y Juan Martín Rodríguez, anunció que no votará los cambios y recomendó al resto de la bancada blanca que siga los mismos pasos.

Rodríguez recordó a la diaria que, cuando llegó el presupuesto al Parlamento, el PN resolvió acompañar el proyecto en general en función de la “nueva realidad político-electoral”. Pero, aclaró, acompañarlo en general no significaba “darle un cheque en blanco al gobierno”, por eso no respaldaron la creación de impuestos; en segundo lugar, recordó que la idea era “trabajar para mejorar el presupuesto”.

Rodríguez dijo que en Diputados el PN cumplió con el objetivo de mejorarlo, porque la mayoría de la cámara “rechazó una serie de artículos que eran perjudiciales para el país”. Puso como ejemplo que lograron eliminar la propuesta del levantamiento del secreto bancario, que en el Senado no se reincorporó.

Sin embargo, señaló que, luego de aprobado el proyecto en el Senado, se encontraron con que “el gobierno, haciendo uso legítimo de las mayorías que tiene” en la cámara alta, introdujo modificaciones “sin respetar una realidad que hoy existe en el Parlamento, que el gobierno no tiene mayoría en ambas cámaras”.

“Por lo tanto, desde el Herrerismo no vamos a convalidar así, naturalmente, que el trabajo que se haga en la Cámara de Diputados, donde el gobierno no tiene mayoría, sea rápidamente relevado en el Senado y que, por lo tanto, nosotros nos transformemos en una especie de escribanos de lujo de lo que hace el Senado, en función de la mayoría que tiene el gobierno en la cámara alta”, subrayó.

En negro sobre blanco

Rodríguez puso como ejemplo de los cambios que introdujo la cámara alta y que no ven con buenos ojos en su sector los artículos que van desde el 713 al 717, porque “incorporan artículos votados negativamente en Diputados que otorgan mayores potestades fiscalizadoras a la DGI, el BPS y el Banco Central”.

Por ejemplo, el artículo 713 establece: “Autorízase al Banco Hipotecario del Uruguay, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco de Seguros del Estado a intercambiar información y datos personales que sean necesarios para la realización de negocios coordinados, en su carácter de entes autónomos del dominio industrial y comercial del Estado, a los efectos de cumplir con los cometidos previstos en sus respectivas cartas orgánicas”.

También consignó los artículos 212 y 213, que incorporan dos disposiciones que también habían sido rechazadas en la instancia anterior, y crean “un régimen de privilegio para unos poquitos funcionarios de la DGI”, así como los artículos 34, 35, 36 y 37, que incorporan normas “de ordenamiento financiero que habían sido rechazadas en Diputados, entre ellas, las contrataciones con perspectiva de género”. Rodríguez se refiere específicamente al artículo 36, que dice: “El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, reglamentará la incorporación de la perspectiva de igualdad y la no discriminación en base al género en las contrataciones que realicen las Administraciones Públicas Estatales”.

Para el diputado blanco, “si el producto que se quiere comprar es bueno y con un precio más barato, pero lo produce una empresa cuyo titular es un hombre, eso va a ser un elemento negativo para la adjudicación, cuando en realidad lo que habría que ver es que el producto o servicio que se contrata sea bueno y tenga un mejor precio para el Estado”.

A todo esto, el presidente del PN, Álvaro Delgado, que estuvo presente en el evento del Herrerismo, dijo en rueda de prensa que citará a la agrupación parlamentaria nacionalista para “tratar de fijar una posición partidaria” sobre el presupuesto, porque “algunos cambios del Senado se hicieron enancados en la mayoría” que tiene el oficialismo en la cámara alta, “pero no respetando la situación de Diputados, donde no hay mayoría”. “Ahora hay que votar por sí o por no y, si no, se dirime en la Asamblea General. El Partido Nacional, por lo menos algunos sectores, no está muy de acuerdo con estos cambios”, insistió.

Rodríguez señaló que este lunes de mañana se reunirán los coordinadores de bancada de la cámara baja del PN con los diputados blancos de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, que al mediodía empezará a tratar las modificaciones del Senado. Luego, de tarde, los diputados coordinadores del PN se reunirán con toda la bancada de senadores nacionalistas. Después, el martes, antes del plenario de la cámara baja en la que se votará el Presupuesto, se reunirán con todos los diputados blancos, y ahí el PN “tomará posición en general”, dijo.

Por su parte, el diputado blanco Pablo Abdala, del sector D Centro, dijo a la diaria que el análisis de la posición que tomarán para la sesión del martes sobre el presupuesto es importante, si bien “tiene mucho que ver con la gestualidad política”, ya que el discurso sobre el proyecto “es uno solo”, al igual que la argumentación, voten o no las modificaciones del Senado. “Nosotros consideramos que el presupuesto es insuficiente, y que tiene una pobreza conceptual importante en materia de estrategias, programas y planes. Es la misma argumentación que ya hicimos en la primera discusión”, finalizó.