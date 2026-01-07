A pedido del Frente Amplio (FA), este miércoles hubo una reunión para evaluar el funcionamiento de las comisiones interpartidarias de Movilidad, Ambiente, Políticas Sociales y Ordenamiento Territorial instaladas el año pasado por iniciativa del intendente de Maldonado, Miguel Abella. Uno de los temas que estuvieron sobre la mesa es el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) de la Laguna del Sauce (el mayor reservorio de agua potable para el departamento), que se encuentra desde hace años a estudio de la Junta Departamental.

El proyecto se estancó, sobre todo, debido a discrepancias dentro del oficialismo en cuanto a la dimensión de las áreas a fraccionar a futuro. Sin embargo, este miércoles Abella anunció a la presidenta y al vicepresidente del FA departamental, Silvana Amoroso y Diego Lorenzo, que promoverá la aprobación del expediente y que, a tal fin, enviará una nota a la presidenta del legislativo, Verónica Robaina.

“El intendente considera que, para movilizarlo en la Junta Departamental, es conveniente que una delegación de la IDM explique a los ediles los alcances y características del proyecto”, dijo a la diaria el secretario general de la IDM, Álvaro Villegas, tras el encuentro que se realizó por la tarde en el edificio comunal. Añadió que “seguramente” asistirán la directora de Gestión Territorial, Soledad Laguarda, la directora de Medio Ambiente, Virginia Villarino, y el director de Ordenamiento Territorial, Guillermo Ahlers.

La intención es que los ediles que integran las comisiones que analizan el proyecto reciban a la delegación durante el receso estival en curso. “Esperamos que en esta nueva legislatura se pueda dar tratamiento al tema”, expresó Villegas.

Los primeros pasos hacia el PLOT de Laguna del Sauce comenzaron en la última administración del intendente frenteamplista Óscar de los Santos. El proceso continuó con varias instancias públicas y muchas reuniones entre los integrantes de la Comisión de Cuenca y los cuadros técnicos de la comuna. Aunque todo el mundo parecía estar de acuerdo, durante el último gobierno de Enrique Antía surgieron discrepancias en el oficialismo con respecto a las medidas que incidirán en futuros desarrollos inmobiliarios en la cuenca.