Adeom Maldonado denunció el “continuismo clientelar” de Abella tras detectar 129 compensaciones por fuera del convenio colectivo

Para el gremio de municipales, se trata de ascensos encubiertos que lesionan el diálogo con la administración del Partido Nacional e incrementan la injusticia.

Un total de 129 compensaciones por tareas diferentes al cargo y recontrataciones, resueltas de manera unilateral por el intendente nacionalista Miguel Abella, mina las esperanzas de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) generadas en 2025 tras la firma de un convenio colectivo inédito con la Intendencia de Maldonado (IDM). La administración no tuvo en cuenta ni “los aspectos normativos”, ni los “elementos de transparencia” establecidos en el convenio colectivo, como antigüedad, evaluaciones y concursos, sostuvo Adeom en un comunicado emitido este martes 14, para rechazar la medida.

El colectivo municipal expresó “su malestar” por esta situación, tras acceder a tres resoluciones que suman “129 ascensos y acomodos encubiertos” por parte de la administración del Partido Nacional. Federico Gauna, vicepresidente de Adeom, declaró a la diaria que “el malestar es obvio”, porque estas acciones llegan tras firmar un acuerdo para avanzar en la elaboración de un Manual de Descripción de Tareas y “hacer justicia” con quienes tienen diferentes grados y diferentes sueldos, aunque cumplen funciones similares.

Explicó que, en función de la pirámide jerárquica y el organigrama de la IDM, este manual apunta a que cada funcionario “sepa qué debe hacer de acuerdo a su profesión o disciplina”. En esa línea trabajó Adeom en los últimos meses, pero las recientes resoluciones de Abella “lesionan y entorpecen todo el laburo que venimos haciendo y provocan un malestar evidente”, lamentó.

Para el gremio, las remuneraciones extras por vía de compensaciones “echan por tierra” no solo con lo actuado durante este tiempo, sino también “con las aspiraciones de trabajadores y trabajadoras en lo que refiere a la posibilidad de avanzar funcionalmente”.

Las administraciones pasan, “el clientelismo queda”

“A lo largo de estos años, que se han dado ascensos a dedo y acomodos que incrementaron la injusticia y que también hicieron pedazos la carrera funcional”, recordó Gauna, en alusión tácita a los dos últimos gobiernos del exintendente Enrique Antía (2015-2025).

De hecho, una de las últimas actuaciones de la bancada oficialista en el período pasado fue votar la continuidad de quienes habían ingresado a la IDM en forma directa, por el polémico artículo 30 de los dos presupuestos quinquenales de Antía, y que debían dejar su cargo junto con el intendente.

Con la apertura de un inesperado diálogo por parte de Abella —quien fue un cuestionado director general de Recursos Humanos en la era Antía—, más la firma del nuevo convenio que tuvo la particularidad de ser el primero de su tipo en inscribirse en la Dirección Nacional de Trabajo, los municipales confiaban en un cambio de actitud y en llegar a una reestructura en cada sector, mediante el citado manual de tareas que Antía se negó a impulsar.

Ahora, “al otorgar compensaciones de manera discrecional, sin pasar por la negociación colectiva, se profundiza la injusticia. Porque a unos se les otorga y a otros no, y más allá de los argumentos jurídicos que tenga la administración, sabemos que esto también es parte del clientelismo político”, sostuvo el dirigente.

El comunicado de ADEOM fue categórico en ese sentido. “Una vez más nos demuestran que pasan las administraciones y se sigue haciendo política clientelar de la misma manera. Exigimos reglas claras, respeto a las leyes y normas que nos regulan y cumplimiento de todo lo firmado en el ámbito bipartito”, planteó, para expresar su “total y profundo rechazo a este tipo de acciones perpetradas por el Partido Nacional”.

El caso llegará el 30 a la asamblea general sindical

A pesar de estos “lamentables sucesos”, ADEOM ratificó que continuará trabajando por la aplicación del Manual de Descripción de Tareas y por más “transparencia y justicia” para la carrera de los funcionarios, de acuerdo a “los tiempos que corren”.

No obstante, Gauna adelantó que el caso se planteará en la Asamblea General de Memoria y Balance, que se realizará el 30 de este mes en Maldonado. También se prevé llevarlo a los representantes de la IDM en la mesa de negociaciones.

De antemano, saben que las explicaciones o argumentos jurídicos que pueda ofrecer el Ejecutivo “no satisfacen”. “Dirán que tienen potestad, que no lo ven como ascenso, sino como compensación, le encontrarán quizás una forma rebuscada desde el punto jurídico. Pero esto es ascenso encubierto y es político”, sentenció el vicepresidente de Adeom.

Una "libre apreciación sobre oportunidad y conveniencia" La nómina de funcionarios que acceden a compensaciones por tareas diferentes al cargo y recontrataciones, con vigencia desde el 1° de julio pasado, fue elaborada por la prosecretaría general de la IDM, a cargo de Martín Hualde. De acuerdo a las resoluciones, a las que accedió la diaria, la selección “se inscribe entre las facultades de libre apreciación sobre la oportunidad o conveniencia de la acción administrativa”. Las resoluciones afirman que el mecanismo no implica “ascenso o regularización” y que tampoco se inserta en un proceso de reformulación de las estructuras organizativas y puestos de trabajo. Además, establecen que la retribución adicional vía compensación “podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento, no generará derecho alguno, estará supeditada al efectivo desempeño de las funciones asignadas y no podrá exceder el actual período de gobierno”.