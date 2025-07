El sindicato de trabajadores municipales de Adeom manifestó su “rotundo e histórico rechazo” a los ingresos “clientelares” en la Intendencia de Maldonado (IDM) y a la renovación de los contratos de hasta el 85% de las personas que ingresaron de forma directa a la comuna durante las gestiones de Enrique Antía.

El consejo ejecutivo de Adeom remarcó, a través de un comunicado, que en el acta del acuerdo firmado con la IDM el 30 de junio “queda clara” su posición favorable a la eliminación del artículo 30 que posibilitó esos ingresos, pero no al resto de las disposiciones del decreto aprobado el martes 8 en la Junta Departamental de Maldonado.

“Con esta acción adoptada por el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado, se avala el acomodo, nepotismo y abuso de poder que durante los últimos diez años ha ejercido la actual administración”, señaló el sindicato.

También advirtió sobre “las nefastas consecuencias” de la resolución que implica mantener los contratos directos durante la próxima administración: “Afecta nuestra ya deteriorada carrera funcional, generando frustración, desigualdad y malestar en el colectivo”.

Para Adeom, estos ingresos no se ajustan a lo establecido por el Estatuto del Funcionario, que expresa “claramente” que deben ser por el grado más bajo del escalafón. “En su inmensa mayoría, estos acomodos se dan en los niveles de conducción y conducción superior, generando graves perjuicios a quienes llevan muchos años en la administración y aspiran a avanzar en la carrera”, puntualizó.

El sindicato aclaró que rechaza “el mecanismo y la normativa”, pero no va en contra de quienes, a pesar de conocer desde el primer momento su situación contractual (es decir, que ingresaban y cesaban junto con el intendente), “en su inmensa mayoría no dejan de ser trabajadores”. Por último, se manifestó “a favor del trabajo y la transparencia a la hora de ingresar a la función pública”, y enfatizó que “todos los vecinos de Maldonado deberían tener la misma oportunidad”.

“Lavado de cara al clientelismo” de una década

El vicepresidente de Adeom, Federico Gauna, dijo a la diaria que el nuevo decreto es “una forma de lavarle la cara al clientelismo” de la última década y “confirmar una vez más que en Maldonado la forma de hacer política es utilizar la necesidad de una persona en beneficio de un partido político”.

Recordó que el sindicato siempre se opuso al artículo 30, no sólo por la discrecionalidad que otorgó a Antía para designar “a dedo” el 30% de los ingresos a la comuna, sino porque representa un mensaje negativo hacia la población. “Le hacía entender a la gente que necesitaba trabajo que la única forma de entrar a la IDM era la militancia política. No puede ser que la lógica de una década sea que, si uno no se arrima a un club político, no puede acceder a un trabajo”, consideró.

En cuanto a la cantidad de trabajadores que ingresaron por el artículo 30, dijo que “nunca” se les contestó a los pedidos de información que realizaron en diez años. Recién hace un par de semanas, en una de las mesas de reunión bipartita con la nueva administración, pudieron saber que actualmente quedan 110. “No sabemos si esa información es total o parcial”, aclaró.

Qué reclama Adeom al intendente entrante

Por lo pronto, Gauna señaló que con el nuevo intendente Miguel Abella –exdirector general de Recursos Humanos y Administración de Antía– trabajan en algunos puntos de la plataforma reivindicativa definida por el sindicato durante la última campaña electoral y en la negociación para determinar el convenio colectivo que ingresará al próximo presupuesto quinquenal.

Dividida en tres capítulos (Retribuciones económicas y salarios; Condiciones de trabajo y tercerizaciones, y Carrera funcional), la plataforma reivindicativa 2025-2030 apunta a “revertir la situación” de recursos humanos afectados por la “falta de transparencia” en las resoluciones de la administración. No sólo por los ingresos directos, sino por los ascensos y grados asignados “sin ningún tipo de criterios, de forma abusiva”.

Adeom ha remarcado que “no hubo calificaciones, ni evaluaciones, ni capacitaciones en todo el período”. Por ejemplo, en 2023 se otorgaron 529 ascensos que beneficiaron a muchos trabajadores afines al PN o a los partidos aliados, y hacia el final del actual gobierno se otorgaron 19 más.

El sindicato ha realizado pedidos, pero la información recibida es parcial; aunque la mesa de negociación entiende que se aportaron los documentos completos, Adeom sabe de trabajadores ascendidos que no figuran en ese listado. La idea de la plataforma es que todos los ingresos sean por concurso o por sorteo, y que no haya beneficiados por su afinidad con el gobierno de turno.

Asimismo, plantean limitar las tercerizaciones. El objetivo es que la IDM incremente paulatinamente su plantilla por concurso o sorteo y que las empresas tercerizadas se dediquen a “tareas sencillas”, como el mantenimiento y limpieza de espacios públicos.

En cuanto a las condiciones laborales, un punto fuerte de la plataforma es la seguridad laboral. En este punto plantean la necesidad de una evaluación de los riesgos de los municipales y un servicio de seguridad en el trabajo como establece el Decreto 127 de 2014, entre otros reclamos.

Adeom aspira a que el nuevo intendente instale un servicio con un equipo multidisciplinario que evalúe los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y planteen medidas preventivas. En el mismo capítulo, Adeom plantea que la comisión bipartita de acoso laboral y sexual, que tiene al menos 30 casos para tratar, funciona “muy a cuentagotas” por parte de la administración, y advierte la falta de un protocolo en materia de adicciones y de atención en salud mental.