Combate al picudo rojo: la Intendencia declaró emergencia sanitaria en la zona oeste y pidió a privados que “acompañen esta pelea”

Solo el 11% de las palmeras afectadas en Maldonado se encuentra en espacios públicos; la comuna prevé invertir 70 millones de pesos hasta 2030 para controlar al insecto.

La Intendencia de Maldonado (IDM) declaró a la zona oeste del departamento en “emergencia sanitaria” por la presencia del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) y llamó a responsabilidad a los propietarios de predios privados, donde se concentra la mayor parte de las palmeras alcanzadas por este escarabajo de origen asiático.

“Es fundamental que el sector privado acompañe esta pelea”, indicó la IDM en un comunicado oficial. Un censo departamental, realizado para determinar donde se encuentran “los grandes grupos”, reveló que “hay 1.756 palmeras afectadas en todo el departamento, de las cuales 198 pertenecen al ornato público”. La IDM advirtió que “existen focos sin control en el sector privado, lo que conlleva a que las palmeras en la vía pública se encuentren bajo riguroso tratamiento y con riesgo a colapsar”.

Paralelamente, informó que la densidad poblacional del insecto y los principales focos activos se encuentran en la jurisdicción de los municipios de Solís Grande, Pan de Azúcar y Piriápolis, lo cual ha “desbordado las capacidades operativas de la IDM”. En ese sentido, la comuna informó que “el vertedero de Pan de Azúcar es el único lugar habilitado para recibir palmeras afectadas por el picudo rojo en Maldonado”.

Según las resoluciones vigentes a nivel nacional y departamental, “la IDM solamente tiene responsabilidad legal y operativa estricta sobre ejemplares ubicados en espacios públicos”. Por lo tanto, allí “mantiene un tratamiento continuo” sobre las palmeras, que implica “la utilización de un sistema operativo de piquetas y la aplicación de duchas foliares”.

“La falta de acción o tratamiento por parte de particulares, naturaliza y anula los esfuerzos que lleva adelante la IDM”, lamentó la comuna. Por ese motivo, “se busca concientizar tanto propietarios de predios o terrenos, como empresas de paisajismo” para que se sumen al combate al picudo rojo. En caso contrario, “el departamento se encamina a un escenario de descontrol y una pérdida irreversible de la identidad paisajística turística, cultural y patrimonial”, advirtió.

70 millones de pesos para control y erradicación

La IDM aseguró que ha invertido “más de un millón de dólares” para frenar el avance del escarabajo. Según indica el proyecto de modificación presupuestal 2027-2030, en este quinquenio destinará 70.560.000 de pesos al programa de Control y Erradicación del Picudo Rojo.

La inversión implica “la implementación de acciones de control fitosanitario” en palmeras ubicadas en espacios públicos, combinada con fumigaciones periódicas y endoterapia vegetal para “prevenir la expansión de la plaga y recuperar los ejemplares afectados”.

Según la ficha de funcionamiento, para acontecimientos “graves o imprevistos” se destinarán 17,64 millones de pesos por año, bajo el fundamento de que la presencia del picudo rojo en Maldonado “constituye una amenaza directa al arbolado público, particularmente a las palmeras ubicadas en espacios públicos y zonas costeras”. El programa se encuentra en la órbita de la Dirección de Planificación y Fiscalización del Departamento de Gestión Ambiental, a cargo del director Eduardo Ulery.