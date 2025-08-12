La presencia del coleóptero conocido como “picudo rojo” (rhynchophorus ferrugineus) en palmeras de Maldonado se circunscribía, hasta ahora, a la Zona Oeste del departamento. Sin embargo, la semana pasada los controles de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado (IDM) dieron con el insecto en una palmera de la ciudad de San Carlos.

“La respuesta fue inmediata para eliminar el foco detectado, aunque no se descarta que existan otros ejemplares infectados sin síntomas visibles”, dijo el ingeniero agrónomo Manuel Noguez, a cargo de los controles y medidas de prevención departamental, citado por el área de Comunicaciones de la IDM.

Por eso exhortó a la población de San Carlos y áreas rurales a comunicarse con el Departamento de Gestión Ambiental mediante el teléfono 4222 3333 (interno 1752), “ante cualquier sospecha de presencia del insecto o síntomas en las palmeras para permitir una rápida intervención”.

El profesional explicó que “el coleóptero deposita sus huevos en la palmera; las larvas se alimentan de su interior y destruyen el punto de crecimiento provocando un deterioro progresivo”. Los síntomas iniciales incluyen hojas centrales amarillentas y pérdida de simetría, seguidos por marchitamiento y caída de hojas, etapa en la que el daño suele ser irreversible.

La IDM se ocupa desde hace dos años del monitoreo y control de la plaga. “Desde el inicio se han desarrollado tareas preventivas como la endoterapia -tratamiento interno para proteger los ejemplares- junto a la instalación de duchas químicas y la extracción de palmeras infectadas en espacios públicos”, explicó el ingeniero.

A la fecha, se contabilizan unos 350 ejemplares afectados, más del 70 % en predios privados, al tiempo que se han retirado aproximadamente 50 palmeras del espacio público. “En este momento, hay 1500 palmeras bajo tratamiento y para el mes de octubre se prevé llegar a 2000”, adelantó Noguez.

Palmera afectada por picudo rojo en San Carlos. Foto: Intendencia de Maldonado

