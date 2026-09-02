El edil blanco Ignacio Méndez asumió la segunda vicepresidencia de la Junta de Maldonado por renuncia de Ana Rita Colombo

La edila del Partido Nacional dio “un paso al costado” tras un allanamiento por incumplir sanciones del INBA, aunque reiteró que continuará en su banca y que es víctima de acoso político.

Por votación unánime, el edil nacionalista Ignacio Méndez fue designado como segundo vicepresidente de la Junta de Maldonado tras la renuncia de la edila Ana Rita Colombo, de su mismo partido. “Momentáneamente di un paso al costado de la vicepresidencia porque tengo asuntos que arreglar y me va a llevar mucho tiempo”, dijo Colombo en una rueda de prensa previa a la sesión del martes, en referencia al último allanamiento, realizado el 27 de agosto.

No obstante, reafirmó que continuará como edila porque tiene tres proyectos en curso y porque, a su entender, es víctima de una “persecución política”. En este marco, pidió que “no se involucre al Partido Nacional en el medio [de la polémica]”. También mantuvo el argumento de que no tiene animales en su poder y que no reside en la propiedad allanada, aunque se encontraba allí al momento del operativo.

En ese sentido, se desvinculó del campo de Gregorio Aznárez donde el Instituto Nacional de Bienestar Animal incautó 26 animales, y afirmó que “fue dado en comodato”. Declinó precisar en qué consiste el comodato o quiénes son las personas que usufructúan el campo y estaban a cargo de los animales. Aseguró que no quiere “exponerlos” y que aportará la información en ámbitos judiciales.

Esa referencia podría vincular la propiedad con la protectora de animales ILDA (Instituto Legal de los Derechos de los Animales), que estaba –o está– a su cargo y funciona en un terreno ubicado en Gregorio Aznárez, la misma localidad donde se llevó a cabo el allanamiento. La institución figura, además, registrada como ONG en el Ministerio de Educación y Cultura.

Ningún edil fundamentó su voto a favor de la designación de Méndez, que se produjo en el último lugar del orden del día y antecedió al cierre de la sesión. Consultado sobre las circunstancias en las que se produjo su nombramiento, el nuevo segundo vicepresidente dijo a Cadena del Mar que “este tipo de situaciones no es sencillo tenerlas previstas”, pero consideró fundamental “mantener la mente positiva, pensar hacia adelante y verlo como una manera de poder avanzar” en la función legislativa.