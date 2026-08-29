Allanamiento del INBA a la edila Colombo: jerarcas afirman que actuaron porque el TCA ratificó sanciones y había nuevas denuncias

El presidente de la Junta de Maldonado, Osvaldo Matteu, dijo que no recibió la renuncia formal de Ana Rita Colombo a la segunda vicepresidencia y duda que lo vaya a hacer.

El presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta, dijo a la diaria que el allanamiento ejecutado el jueves 27 en una propiedad de la edila nacionalista Ana Rita Colombo se debió a “varias denuncias realizadas ante el INBA este año por violación de la prohibición de tener animales” impuesta por el instituto en 2023.

Por otra parte, el director ejecutivo de la institución, Álvaro Buscarons, afirmó que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) “comunicó que no dio lugar a la demanda de nulidad” que presentó Colombo contra esa sanción y contra una multa por 500 unidades reajustables. “El INBA actuó bajo esa premisa”, sostuvo.

Tras confirmar el incumplimiento de la sanción, el instituto “reafirmó la prohibición de tenencia de animales de Colombo” e incautó 16 perros y 10 caballos. “El área de Jurídica de Jurídica del INBA determinará si es pasible de alguna sanción económica por el incumplimiento, dijo Vieta.

En cuanto a las características del operativo, explicó que el INBA recurre a la Justicia para solicitar un allanamiento “cuando existe una problemática de maltrato animal o un asunto de gravedad”. En esos casos, la Policía acompaña “por cualquier dificultad que pueda existir con los dueños o tenedores de los animales”, en lo que se denomina “prestación de garantía” del Ministerio del Interior.

Colombo renunciará a su vicepresidencia “si la mayoría lo quiere”

Tras el allanamiento del jueves, el edil y excoordinador de la bancada blanca, Adolfo Varela, aseguró a la diaria que Colombo le transmitió su decisión de renunciar a la segunda vicepresidencia de la Junta Departamental. Por esa razón, Varela remitió una nota al presidente de Osvaldo Matteu en la que propuso la votación del edil Ignacio Méndez en lugar de Colombo para la sesión del martes próximo.

Sin embargo, durante una entrevista que concedió ese mismo día a Cadena del Mar Colombo aseguró que es víctima de “acoso político” y dijo que renunciará a la segunda vicepresidencia de la Junta si lo decide el plenario. “Si la mayoría considera que lo quieren, lamentablemente lo tengo que hacer; pero para mí eso es un acto de cobardía porque esto fue todo armado”, dijo, para descartar de plano una renuncia a su banca.

“Yo vine para trabajar por la gente que me votó y tengo tres proyectos de decretos. Me van a tener que aguantar los cuatro años, voy a trabajar bien y si quiero seguir en este mugrero, me van a tener que atorar más todavía. Pero no saben con quién se metieron”, advirtió.

En diálogo con la diaria, este viernes 28, Matteu confirmó que no recibió una “nota formal” de renuncia a la vicepresidencia por parte de Colombo y puso en duda que lo vaya a hacer. La edila “muestra intención, pero quizá no lo concreta; pero de ser así me parece bien, está en su legítimo derecho”, afirmó. Luego dijo que, “si le llega” esa renuncia formal, la votación del reemplazo se realizará en la sesión del próximo martes.

De “acoso político”, “delincuentes” y más denuncias en ciernes

Colombo dijo en la emisora que es víctima de “acoso político” y apuntó las baterías a la activista de la ONG Amores Perros y exedila frenteamplista Ana Antúnez, quien además es docente de UTU. “Esto está amado. Si no fuera por este hueso que es Ana Rita Colombo, ¿qué estaría haciendo esta mujer? Estaría dando clases o si no lavando pisos, entonces ahora sale diciendo mentiras e injurias en la web”, sostuvo.

Lamentó que “la gente del INBA” crea en las acusaciones de Antúnez y luego afirmó que en esa institución son “ladrones” y “delincuentes” por haber entrado “como ratas” a su predio y retirado a los animales.

En esa línea, dijo que evalúa demandar al Estado: “Los ciudadanos estamos abandonados porque el Estado es omiso en darnos las herramientas para defendernos”, sentenció.

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Antúnez: “El silencio es total y dice mucho”

A todo esto, Ana Antúnez dijo a la diaria que Amores Perros presentó en 2025 una denuncia ante el INBA tras constatar que Colombo violaba la prohibición de tenencia de animales y que, este año, la ONG amplió esa primera denuncia con pruebas fotográficas y videos “por solicitud del INBA”.

Agregó que, dada la “falta de respuesta” del instituto, el 2 de agosto la organización presentó una nueva denuncia contra Colombo “por la misma razón”. Esa acción, registrada en la seccional policial de Maldonado Nuevo, fue derivada a la seccional 5ª de Balneario Solís con jurisdicción en la zona donde Colombo tenía a los animales.

En ese contexto, Antúnez recibió una notificación de que Colombo la había denunciado “a título personal”, pero entiende que esa acción “cae en el momento que tuvo un allanamiento”.

En el plano político, consideró que “si el Partito Nacional o la Junta Departamental quieren dar una señal clara, deberían hacer una declaración, porque el silencio es total y dice mucho”.

Sostuvo que tanto las bancadas como el presidente del legislativo departamental y la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal están enterados del caso, porque en julio pasado la ONG les presentó la documentación con los antecedentes. “Con las resoluciones del INBA y las denuncias realizadas, se les pidió que se comunicaran con el instituto”, relató Antúnez.

Las posturas del oficialismo y la oposición

El presidente de la Junta Departamental se negó a opinar sobre las denuncias y sanciones que pesan sobre la edila. Matteu alegó que no recibió “formalmente las resoluciones del INBA”, que cree necesarias para “darle seriedad al tema”. “Hasta que eso no pase, no puedo juzgar”, argumentó.

En cambio, para la edila frenteamplista Rosmari González, integrante de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, “hay muchas pruebas que respaldan las denuncias”. “No creo que un organismo del Estado actúe sin ningún fundamento”, dijo a la diaria.

González indicó que la bancada del FA está al tanto de los antecedentes de Colombo desde la asunción de los ediles en este nuevo período. También contó que, cuando la nacionalista intentó integrar la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, “el FA se negó porque había un fallo firme del INBA” y hubo conversaciones entre los coordinadores de las bancadas que terminaron alejando esa posibilidad.

Por esos mismos motivos, el Frente Amplio no votó a Colombo para la segunda vicepresidencia. “Viola sistemáticamente la prohibición de tener animales. No tendría que haber sido propuesta a la segunda vicepresidencia y debería dar un paso al costado y dejar la banca”, consideró González.