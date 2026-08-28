Edila blanca denunciada por maltrato animal renunció a su cargo de vicepresidenta en la Junta de Maldonado

Ana Rita Colombo tomó la decisión tras un nuevo allanamiento autorizado por la Justicia en su predio de Gregorio Aznárez; el Instituto de Bienestar Animal incautó 16 perros y diez caballos con diversos cuadros de salud.

El Instituto de Bienestar Animal (INBA) y la Policía de Maldonado allanaron, en la mañana del jueves 27, una de las propiedades de la edila nacionalista Ana Rita Colombo, sobre quien pesan múltiples denuncias de maltrato animal desde 2020, sanciones incumplidas y reclamos de animalistas para que renuncie a su banca en la Junta Departamental de Maldonado. Por la tarde, la edila renunció a la segunda vicepresidencia del legislativo que consiguió en julio con votos del Partido Nacional.

El procedimiento de este jueves comenzó a las 8.00 en el terreno ubicado en el kilómetro 84,900 de la ruta 9 (Gregorio Aznárez), por orden del juzgado de 4º turno de Maldonado, de acuerdo a un reporte del Ministerio del Interior al que accedió la diaria. Fue realizado por personal de la seccional 5ª de Balneario Solís, con la presencia del director ejecutivo del INBA, Álvaro Buscarons, quien comandó el operativo.

Cuando los móviles ingresaron a la propiedad, Colombo optó por retirarse sin firmar la notificación judicial, puntualiza el parte. El allanamiento derivó en la “incautación de 16 perros y diez equinos”, al amparo de la Ley del Bienestar Animal, que comenzaron a ser trasladados al refugio de la Intendencia de Maldonado (IDM) en la ruta 39.

Estaba previsto allanar otro domicilio de Colombo en Maldonado, pero “no fue posible realizar la diligencia ya que no hay habitantes”, informaron los actuantes al Ministerio del Interior. Fuentes del caso indicaron a la diaria que los allanamientos fueron solicitados a la Justicia por parte del INBA a raíz de denuncias por violación de la prohibición de tener animales e indicios de que algunos se encontraban en mal estado.

Animales “algo delgados”, con signos de desnutrición y dermatitis

En la mañana, ingresaron al Refugio Departamental “una perra parida con siete cachorros y también siete cachorrones de aproximadamente 6 a 8 meses de edad”, detalló a la diaria el veterinario Matías Loureiro, responsable de la Unidad de Conservación y Bienestar Animal dependiente de la dirección de Gestión Ambiental de la IDM.

El técnico agregó que, “en términos generales, los animales se encuentran algo delgados y algunos de ellos con signos iniciales compatibles con desnutrición, además de cuadros leves de dermatitis”.

Aclaró que la IDM respondió ante un pedido de colaboración del INBA, institución que determina a dónde derivar a los animales decomisados. Estimó que, dada la cantidad y porte, algunos serán trasladados a otros refugios. Pese al intenso aguacero que se abatió sobre el departamento durante la jornada, el procedimiento se extendió por lo menos hasta media tarde.

Renuncia “para dedicarse a actividades personales”

A esa hora, Rita Colombo presentaba a la bancada del Partido Nacional su carta de renuncia a la segunda vicepresidencia de la Junta Departamental. Su alejamiento fue formalizado luego por el coordinador de la bancada nacionalista, Adolfo Varela, ante el presidente de la Junta Departamental, Osvaldo Matteu.

La nota, a la que accedió la diaria, indica que la edila “expresó su intención de dejar de ocupar el cargo para dedicar mayor tiempo a sus actividades personales”. Así que el coordinador pidió a Matteu que en la próxima sesión plenaria se considere la designación del edil Ignacio Méndez para la segunda vicepresidencia.

Varela aseguró a este medio que Colombo llegó a la segunda vicepresidencia porque Méndez, quien era el candidato original, “estaba de viaje y algunos ediles no querían votar a alguien que no estuviera, lo cual llevó a varias discusiones de bancada” que derivaron en la polémica designación.

Agregó que este jueves habló personalmente con la edila antes de formalizar la renuncia, pero declinó detallar el contenido de la conversación. El coordinador se limitó a señalar que, con la decisión, “las aguas vuelven a su cauce”.

Denuncias y contradenuncias

Además de la prohibición de tener animales, el INBA impuso a Colombo la máxima sanción, de 500 unidades reajustables, pero ella no acató ninguna de estas medidas con el argumento de que esperaba un recurso de nulidad que interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Sistemáticamente ha negado las conductas que se le imputan y amenazó con iniciar demandas por difamación e injurias contra referentes de las organizaciones ambientalistas que la expusieron públicamente. Según supo la diaria, semanas atrás lo concretó al denunciar a la activista de Amores Perros y exedila frenteamplista Ana Antúnez.

Antúnez fue una de las principales promotoras de las movilizaciones contra Colombo. No solo ha divulgado sus antecedentes en redes sociales, sino que el 2 de agosto la denunció ante la seccional policial de Maldonado Nuevo por incumplir la prohibición de tener animales.

El acta policial a la que accedió este medio apunta directamente al predio allanado este jueves. Sin embargo, la activista dijo a la diaria que no sabe “cuál de las denuncias” contra Colombo activó el allanamiento ni si la acción promovida por el INBA respondió a la presión de las movilizaciones sociales, o si fue una sumatoria de ambas cosas.

Intervenciones y acusaciones de larga data

Los primeros antecedentes de Colombo surgieron en 2020, cuando fue denunciada en Montevideo por la ONG Trato Ético Animal y se confirmó que mantenía animales muertos y otros en condiciones insalubres, tanto en una casa que alquilaba en Carrasco Norte como en el predio de Gregorio Aznárez al que se mudó tras entregar la vivienda.

Otra intervención del INBA en el predio de Gregorio Aznárez se concretó, por orden judicial, en febrero de 2023. Aquella requisa terminó con la incautación de 19 caballos, 16 perros y dos burros, que fueron derivados al refugio Animales sin Hogar. “Presentaban severo estado de desnutrición. Había seis caninos cachorros muy comprometidos sanitariamente por diarrea hemorrágica y dos caninos muertos (uno adulto y otro cachorro), los cuales presentaban alto grado de descomposición”, según el acta administrativa a la que accedió la diaria.

Más recientemente, en agosto de 2025, una inspección en el mismo terreno estableció que entonces había nueve perros y nueve equinos y que estos últimos se encontraban “en estado físico regular y malo, aunque no constata presunto maltrato animal”, indicaba el acta del procedimiento.

De todo esto dio cuenta la diaria en setiembre de 2025. Entonces Adolfo González, dirigente de la Comisión Departamental Nacionalista y exencargado del refugio municipal de Maldonado, aseguró que el partido no había recibido “ningún tipo de denuncia formal” y que, en caso de recibirla, el organismo estaría dispuesto a tratar el asunto.

Días después, Colombo anunció en sus redes sociales que renunciaría a su banca “para asumir la dirección de un programa de cooperación internacional vinculado al medio ambiente”. En un video que divulgó Cadena del Mar, expresó su entusiasmo por el desafío profesional que le permitiría “contribuir al desarrollo de políticas ambientales sostenibles a nivel regional”. Nunca dijo cuál era la organización a la que jamás llegó.