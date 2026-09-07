Vuelve Sí, Supremo a Maldonado: compañía El Trompo presenta la tercera edición de su festival internacional de impro

Escuelas y referentes de Argentina, Chile y Uruguay se encontrarán en Casa Trompo, aportando diferentes miradas sobre la improvisación teatral a través de shows y talleres.

Después de tres años, vuelve a Maldonado el festival internacional de improvisación Sí, supremo, de la mano de la compañía teatral El Trompo y por primera vez en espacio propio. La tercera edición del festival se desarrollará del 10 al 13 de setiembre en Casa Trompo, con la participación de artistas y compañías de Uruguay, Argentina y Chile. La propuesta combinará espectáculos, talleres e intercambio artístico, volviendo a poner en el centro la esencia de la improvisación: el no saber qué ocurrirá en escena hasta que los actores y el público lo descubran en conjunto.

Para Bruno Repetto, gestor de Casa Trompo junto a sus colegas Francisco Burghi y Nico Buga, “es increíble” retomar el festival y ser anfitriones de artistas y escuelas que los recibieron en otros países y que, en varios casos, les dieron la oportunidad de participar en festivales incluso cuando El Trompo recién empezaba a girar.

Contó, por ejemplo, que a finales de 2016 ahorraron dinero con las presentaciones que hacían en pequeños bares y se aventuraron a recorrer distintos países. Empezaron por Chile, recalando en Valparaíso: “De caraduras, nos comunicamos con la compañía Los Pleimovil y les anunciamos que iríamos a visitarlos; ellos con 20 años de trayectoria en aquel momento, y nosotros con apenas seis meses”, recordó Repetto, en diálogo con la diaria.

De la mano de Los Pleimovil comenzaron las competencias de improvisación y los vínculos con otras escuelas y compañías; y de Valparaíso viajaron a Mendoza (Argentina), donde lograron colarse en un festival internacional y se encontraron disputando matches de impro “contra” escuelas con décadas de formación.

De aquellos encuentros surgió el primer festival Sí, Supremo en 2018, y también el segundo, en 2023, que convocaron a más de 1.250 espectadores en el teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado. Ahora, con teatro propio, El Trompo quiere “darle a la comunidad de Maldonado teatro e improvisación y que conozcan a otros artistas y sus miradas”, dijo Repetto.

Tres países, distintas miradas

La programación comenzará el jueves 10, a las 20.00, con “La Respuesta”, elenco dirigido por Nico Buga, de la compañía anfitriona. El viernes 11, a las 20.00, se presentará El psiquiátrico rosado, a cargo de Las Improperias, destacado colectivo femenino de improvisación teatral de Concepción (Chile), que fusiona las artes escénicas con comedia, reflexión social y perspectiva de género.

Ese mismo día, a las 22.00, también se presentará _La travesía de los AguerriDos_: una odisea improvisada”, con los hermanos Fran y Bruno Aguerre, que forman parte del circuito teatral independiente de la ciudad de San Carlos de Bariloche (Argentina).

Además, el sábado 12 a las 20.00 se presentará Amorbo, unipersonal del actor, director, docente e investigador teatral argentino Gonzalo Rodolico (Buenos Aires). Aunque reconocido como uno de los máximos referentes de improvisación teatral en la región, su formación y especialización también abarcan las disciplinas de clown, bufón y soundpainting.

En tanto, a las 22.00, será el turno del Club de lectores anónimos, a cargo de República de la Impro Escuela (RIE), compañía de Santiago de Chile dedicada a la enseñanza, difusión y exploración de la improvisación teatral como una herramienta artística, expresiva y de transformación personal.

El festival culminará el domingo 13 con Impro Drink!, una competencia entre todas las compañías participantes, y una fiesta de cierre con DJ Peruano.

Talleres y seminarios

La propuesta incluye talleres y actividades de formación. El primero, “Creando mundos”, será el jueves 10 de 15.00 a 18.00, a cargo de Fran Aguerre y Bruno Aguerre, de Aguerridos. A través de la improvisación y el clown, explorar el estado emocional para la creación de historias largas.

El viernes 11, en el mismo horario, tendrá lugar Anatomía de la escena improvisada, un taller de República de la Impro Escuela que invita a abrir el cuerpo de la improvisación y mirar qué hay adentro.

El sábado 12, de 10.00 a 13.00, Rodolico brindará el seminario Soledad escénica, centrado en el desafío de sostener la escena en solitario.

Ese mismo día, de 15.00 a 18.00, Elizabeth Faúndez y Furia Marín de Improperias, dictarán Poesía en el caos, un taller para investigar la improvisación multidisciplinar y la importancia del vínculo entre los personajes.

Las entradas para el festival, apto para todo público, están disponibles en RedTickets, a un precio de preventa de $ 390. Las inscripciones para talleres y seminarios están abiertas, con cupos limitados.