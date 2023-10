En la noche del viernes el Enjoy Punta del Este ofició como sede de la segunda etapa de los premios Graffiti, que reconoce lo mejor de la música uruguaya. Entre los galardonados de este 2023 se encuentra Música para aprender 2, del cantautor Fabián Marquisio, editado por el sello Bizarro.

Tras agradecer a la organización y a los jurados por el reconocimiento, el músico se disponía a bajar del escenario, pero la conductora del evento, Fernanda Peke Sander, anunció que tenía otro premio para él. Marquisio recibió, de manos de su pareja, el disco de oro para Villazul.

Se trata de un proyecto dedicado a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), principalmente para Antonio, uno de sus tres hijos. En rueda de prensa, Marquisio manifestó su emoción y alegría por los premios de la noche y recordó que el disco Villazul salió hace aproximadamente diez años. “Es increíble toda el agua que ha pasado bajo el puente y hoy recibir el tercer Graffiti”, dijo.

El músico puntualizó que la familia ha sido un pilar “fundamental” durante su carrera y en el día a día. “Antonio estuvo presente en las grabaciones y las escuchó todas. Lo que más me emociona es darle una estocada a la ignorancia sobre la discapacidad o el autismo. Quizá hoy alguien ve esto y dice: ¿a ver qué es? Las personas no lo hacen de malas, sino por ignorancia”, consideró, en referencia al poco conocimiento que, en su opinión, existe en la población respecto al TEA.

“La música es una carga de información que tiene que ser real. La canción cuando es sentida o dolida de algo que te dolió tiene que transmitirse. Cada vez que se habla de Villazul y de qué es el autismo, damos el puntapié a que googleen y busquen”, agregó.

Luego dedicó el disco de oro a otros padres y madres. “A quienes viven lo mismo que yo, no están solos, es posible, no es un camino negativo. Tengo a mi hijo con autismo, lo adoro y lo quiero y soy feliz. Si pudiera volver el tiempo atrás y tuviera el mismo hijo, no lo cambiaría para nada. Es también enseñarle a una persona que se está cuestionando su propia vida que eso no es un lugar negativo”, señaló.

Marquisio nació en Montevideo, pero hace varios años se radicó en Maldonado, donde creó junto con otros grandes artistas del país y del departamento el proyecto de Villazul, dirigido a estimular la comunicación de niños con TEA.

La idea surgió de una necesidad de comunicarse con Antonio a través de canciones que hablan de las tareas cotidianas, como bañarse, vestirse, levantaste, ir a la escuela o sentarse a comer el almuerzo, ha señalado en diversas entrevistas. Tras una primera etapa en el Centro Cultural Florencio Sánchez y la segunda en Punta del Este, la próxima tanda de premios Graffiti será entregada en el Sodre el 23 de octubre.