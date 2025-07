Con un cerrado aplauso y el reconocimiento de ediles de todas las bancadas, la edila nacionalista Verónica Robaina asumió este jueves como presidenta de la Junta Departamental de Maldonado para el período julio 2025-julio 2026.

En general, quienes fundamentaron su voto afirmativo por Robaina -quien fue presidenta en los últimos ocho meses de la pasada legislatura departamental-, coincidieron en elogiar su capacidad y fortaleza para conducir la corporación en momentos “complejos”.

Tras tomar su cargo, la presidenta dijo que asumía con “total consciencia” con respecto a su deber con la ciudadanía y manifestó su esperanza de que “cada paso en este nuevo período sea teniendo siempre presente que el privilegio de representar al departamento es una gran responsabilidad”.

Aseguró que su presidencia será “de puertas abiertas” para los ediles de todas las bancadas y reafirmó que, aunque la figura del presidente “puede parecer antipática, si la presidencia se ajusta al reglamento las cosas no salen tan mal”.

Debatir con respeto y cuidar a las familias

En ese sentido, pidió a los ediles “caminar dentro del reglamento” y debatir con respeto. “El debate es fantástico. Aunque al principio asusta un poco, después uno entiende que debatiendo ideas dentro de este hemiciclo es que se logran cosas para el departamento”, expresó.

También advirtió que las familias de quienes ocupan las bancas deben ser “respetadas y cuidadas por todos”. “Ese es el límite que no se debe pasar nunca jamás”, remarcó. No hizo mención específica a ningún hecho, pero en agosto de 2024 un edil del Frente Amplio fue declarado persona no grata por el oficialismo, tras divulgar un expediente judicial que involucraba al hijo menor de edad de un edil blanco.

Finalmente, agradeció a sus familiares, al exintendente Enrique Antía que tuvo “la loca idea” de proponerla como presidenta en el período anterior y al nuevo intendente Miguel Abella, de su mismo sector (Todos por Maldonado).

Abella abogó por diálogo respetuoso y discusión amena

Abella participó de la asunción y aseguró que “el espíritu” que transmitirá Robaina desde la presidencia de la Junta Departamental es el mismo que él aspira a transmitir desde el Ejecutivo hacia todas las bancadas y cada uno de los ediles.

“El equipo de gobierno estará a disposición cuando ustedes los convoquen. Mientras haya un diálogo respetuoso y una discusión amena, que llegue a beneficiar a la gente, estaremos para escucharlos y apoyarlos”, dijo, dirigiéndose al plenario.

“Queda en nosotros llevar esto delante de una manera cordial, amena y beneficiosa para la sociedad. A dos cuadras de acá (en el edificio comunal) me encontrarán a las órdenes para lo que necesiten o precisen consultarme”, concluyó.

La postura de Abella fue destacada por ediles de diferentes partidos. El coordinador de la bancada nacionalista, Adolfo Varela, dijo que ahora se abre “un camino de diálogo” con la IDM. En la bancada del FA, confían en que el Ejecutivo responda a sus pedidos de informes y que algunos miembros del gabinete que se renovaron en este período y que no asistían a las comisiones “por orden del intendente Enrique Antía” lo hagan en el quinquenio que comienza.

La composición de las bancadas

El Partido Nacional tiene 21 ediles en esta legislatura -una mayoría especial que le da independencia de las restantes bancadas a la hora de votar-, mientras que el Frente Amplio cuenta con 9 bancas y el Partido Colorado con 1. Entre quienes asumieron hay veteranos políticos -varios ex jerarcas de organismos públicos- y un importante recambio generacional; buena parte de las bancas trabajarán con un sistema rotativo entre titulares y suplentes.

Por el oficialismo asumieron: Andrea Vicentino, Alejandro Batista, Javier de León, Adolfo Varela (quien continúa como coordinador de bancada), Rita Colombo, Alexandro Infante, Andrés Arias, Daniel Costa, Gonzalo Soria, Fernando Perdomo, Diego Machado De León, Carolina Batista, Iduar Techera, Fabricio Rodríguez, Matheo Caraptsias, Jovelina Díaz, Pablo Chalar, Pablo Bragança, Marta Torres, Verónica Robaina y Osvaldo Matteu.

Por el Frente Amplio asumieron como ediles titulares Juan Urdangaray (nuevo coordinador de bancada), Agustina López Moreno, Mauricio Homero Guerra, José Ramírez, Adriana Costa, Nicolás Billar, Leonardo Pereira, Jorge Pieri, Melissa Sturla. El único edil del Partido Colorado es Eduardo Elinger.

El primer vicepresidente votado para este primer año de la legislatura departamental es Andrés Arias y el segundo Miguel Muto, ambos del Partido Nacional. La tercera vicepresidenta es la frenteamplista Adriana Acosta y el cuarto vicepresidente, el colorado Eduardo Elinger.