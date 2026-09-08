Condenaron a 30 años de cárcel al asesino de la enfermera Taliha Tuvy, en Playa Verde

José Carlos Machado, alias El Pelón, también fue condenado por otros tres homicidios, dos rapiñas, receptación y porte de arma; “hay un claro desprecio por la vida humana”, opinó el fiscal del caso.

El juez penal de primer turno de Ciudad de la Costa Juan Ciganda condenó a 30 años de cárcel a José Carlos Machado, alias El Pelón, por cometer un asesinato en 2021 y tres más en 2025. El criminal, de 33 años de edad, fue a prisión este lunes 7 por “un delito complejo de homicidio muy especialmente agravado por el concurso” y también por dos delitos de rapiña especialmente agravados, un delito de receptación y otro de porte de arma por reincidente, todos en régimen de reiteración real, según la sentencia a la que accedió la diaria.

Uno de esos homicidios fue el de Taliha Tuvy, una enfermera de 26 años, residente en Piriápolis, a quien baleó en la madrugada del 12 de setiembre en Playa Verde (Piriápolis). Según la sentencia, Tuvy y su pareja se encontraban dentro de un auto estacionado en la rambla cuando Machado y su tío Richard Eduardo Ramírez aparecieron en una moto y los rapiñaron.

Ante la resistencia de la joven a descender del vehículo, Machado le efectuó tres disparos en el pecho. Los delincuentes huyeron y, aproximadamente una hora después, un servicio médico constató el fallecimiento de Tuvy. Ramírez fue condenado a 20 años de prisión, por este crimen, en diciembre de 2025.

Arévalo: “El asesino serial más prolífico en la historia del país”

El abogado de la familia Tuvy, Leandro Arévalo, dijo en rueda de prensa que la madre de Taliha “quería culminar este proceso antes de que se cumpliera un año del fallecimiento” de su hija, por lo que agradeció que se haya concretado dentro de ese lapso y que el asesino recibiera la pena máxima prevista en el Código Penal.

Por otro lado, consideró que Machado “pasaría a ser el asesino serial más prolífico en la historia del país”, superando a Pablo Goncálvez.

La sentencia de este lunes también incluye tres asesinatos cometidos en el departamento de Canelones. En abril de 2021, “El Pelón” mató a Cristian Suffo, de 39 años, tras apuñalarlo durante una discusión en la localidad General Líber Seregni (exColonia Nicolich). También allí, el 8 de setiembre de 2025, asesinó de tres disparos a Jovanni González, de 33 años, y arrojó su cuerpo en una cuneta del barrio Santa Teresita. Cuatro días después, asesinó a Jorge Garín, sobrino de Richard Ramírez, en una finca ubicada en Pando.

Pero el historial criminal de El Pelón comenzó mucho antes. En 2008, cuando tenía 15 años, fue internado en el Instituto del Niño y Adolescente (INAU) por un intento de homicidio en Montevideo. En 2010 un juez dispuso su liberación y, ese mismo año, cometió dos homicidios. Aunque fue nuevamente internado, recuperó la libertad y, en 2011, asesinó a un repartidor de cigarrillos durante una rapiña en la ciudad General Liber Seregni. A raíz de esto, la Suprema Corte de Justicia sancionó en 2012 al juez que había dispuesto su libertad tras el segundo homicidio.

Para el fiscal Luis Álvez, quien también habló este lunes en rueda de prensa, en el caso de El Pelón hay “un claro desprecio por la vida humana”. Informó que conocía a los tres hombres por cuyos homicidios fue condenado: “Había una disputa previa”, dijo. Sin embargo, nunca había visto a Taliha Tuvy: la mató “por querer quitarle su celular”.