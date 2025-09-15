Un hombre a quien los investigadores del departamento de Homicidios de Maldonado identificaron como uno de los asesinos de Talhia Tuvy Viera en Playa Verde fue detenido este lunes en Canelones, luego de que la Jefatura de Policía solicitó ayuda pública para ubicarlo junto con un posible cómplice.

Richard Eduardo Ramírez Machado, de 47 años, con antecedentes por hurto y abigeato, será conducido a la fiscalía canaria por delitos que se investigan en el vecino departamento, al tiempo que se está en coordinación con los fiscales Ana Rosés y Sebastián Robles por el homicidio del viernes en Playa Verde.

La Jefatura de Policía de Maldonado informó que aún está pendiente la captura de José Carlos Machado González, de 32 años. Por otra parte, quedó en libertad un sospechoso que fue detenido en las calles de Piriápolis al anochecer del viernes, el mismo día del asesinato.

Según declaró el hombre que acompañaba a Thalía Tuvy, ambos fueron sorprendidos por dos personas en moto mientras estaban dentro de un auto estacionado en la rambla de Playa Verde, en la madrugada del viernes 12. La mujer, una enfermera de 26 años, se encontraba en el asiento del acompañante cuando los delincuentes le exigieron que entregara su billetera y le dispararon, hiriéndola mortalmente en el pecho.

