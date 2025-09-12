Sobre la 1.45 de este viernes la Policía fue alertada de que una mujer había sido herida de bala mientras se encontraba dentro de un vehículo en la intersección de la rambla Costanera y Leonardo Olivera, en Playa Verde.

La víctima, de 26 años de edad, no resistió a los dos impactos de bala que recibió en el pecho; fue trasladada a un centro de salud de Piriápolis, donde se constató su fallecimiento, informó la Jefatura de Policía de Maldonado.

Un hombre que se encontraba junta a ella al momento del ataque declaró que dos personas llegaron en una moto, le exigieron la billetera y le dispararon dos veces.

En el lugar se presentó el jefe de Policía, Víctor Trezza, junto con integrantes del comando de la jefatura, de la comisaría de Piriápolis y de Homicidios, además de la Policía Científica. La investigación del caso está a cargo de la Fiscalía de tercer turno.