Si bien Maldonado registra una de las tasas de empleo más altas del país, este 1º de Mayo se instaló en el estrado la magnitud de la precariedad laboral que afecta a los trabajadores y trabajadoras del departamento. Más allá de los temas de la plataforma nacional de la central de trabajadores, la dificultad para acceder al empleo digno fue un punto común en la oratoria de los referentes sindicales que en el transcurso de la mañana subieron al escenario instalado en Joaquín de Viana y Florida, en la capital departamental.

Desde Fuecys, donde se nuclean los sindicatos vinculados al comercio y los servicios, la dirigente Karla Silveira fue enfática en cuanto a esta situación. Tras su discurso, en diálogo con la diaria remarcó “la notoria falta de personal” que deriva en la “sobreexigencia de la multifunción” y en un “acoso laboral que es moneda corriente”.

Aseguró que los cargos de confianza de las empresas “manifiestan sin tapujos la discriminación, sin importar la capacidad del compañero o compañera para llevar adelante la tarea”. A los patrones “no les interesa, o no tienen como cometido, la erradicación del maltrato dentro del ámbito laboral”, acotó.

Paralelamente, Silveira advirtió que la precariedad laboral impacta fuertemente en el ámbito de las empresas tercerizadas, “donde no se respetan los derechos laborales y el incumplimiento patronal es constante”. En particular, mencionó la situación de los funcionarios tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) “que hace tres meses que no cobran el salario”.

También señaló las peculiaridades del verano en Maldonado y, a modo de ejemplo, recordó que en la temporada pasada hubo empresas distribuidoras que incumplían el pago de salarios y los aportes patronales, y tiendas que no contaban con baños ni agua para su personal. “Todas estas cosas han sido denunciadas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), pero como al ministerio le faltan personas muchas veces no se llega a tiempo para intentar revertir estas situaciones”, lamentó.

Es “imperioso organizarse y denunciar”

El estrés laboral que deriva en problemas de salud mental y múltiples certificaciones médicas es otro asunto preocupante para el sector. “En comercio y servicios tenemos actualmente un montón de gente con certificación médica por temas de salud mental. Realmente se trabaja con muchísima presión y en condiciones precarias, constantemente está la discusión y la pelea porque no se respetan los convenios colectivos”, remarcó.

Desde una mirada departamental, Silveira consideró “imperioso” que trabajadores y trabajadoras de Maldonado se organicen, recurran a los sindicatos y se animen a denunciar “toda clase de atropellos que vienen en aumento”. “El maltrato, la discriminación y la violencia que vemos diariamente en las calles también se refleja en los ámbitos de trabajo, donde la falta de respeto y las agresiones verbales hacia compañeras y compañeros son una constante. Queda mucho para seguir trabajando”, reflexionó.

Abella y el “desafío” de mejorar las condiciones de trabajo

Temprano en la mañana, el intendente Miguel Abella divulgó un mensaje para los trabajadores y trabajadoras del departamento, en el que reafirmó su “compromiso permanente de promover la dignidad de los empleos y mejorar las condiciones de trabajo”.

Tras recordar que Maldonado “está posicionado como uno de los departamentos más dinámicos del país en términos laborales”, consideró que el constante crecimiento demográfico “interpela, plantea desafíos de envergadura y la necesidad de dar respuestas institucionales en materia de planificación, movilidad, servicios públicos y cohesión social”.

Destacó el sistema de negociación colectiva uruguayo como “ejemplar” y recordó, en este punto, el convenio colectivo entre la Intendencia de Maldonado y el gremio de funcionarios municipales (Adeom), inscripto ante el MTSS. Aquí resaltó que el gobierno departamental “ha fomentado la estabilidad de los vínculos laborales”, incorporando al régimen de anualidad a guardavidas y docentes de las Escuelas de Arte.

Como ejemplo de promoción de la mejora del empleo en el departamento, mencionó “la formulación de políticas públicas para dinamizar la economía, protegiendo los recursos naturales y salvaguardando las identidades locales”, la capacitación y la educación de la población mediante cursos de rápida inserción laboral y la formación en las escuelas de arte.

El fomento de la obra pública fue otro punto abordado por el intendente en su mensaje. Recordó que están en marcha las obras de ensanche y ciclovías de la avenida Leandro Gómez (que se realizarán en tramos durante un año y medio) y que se procesan varias licitaciones para ejecutar “nuevas obras de desarrollo e inclusión social”. “Todas esas políticas públicas son indispensables para generar mejores oportunidades laborales y condiciones de trabajo”, concluyó.