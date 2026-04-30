Durante el lanzamiento del proyecto, el 24 de abril, en el Centro Universitario Regional Este.

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) invertirá 15 millones de pesos en Maldonado para la formación de 17 profesionales en medicina familiar y comunitaria, pediatría, ginecología, medicina interna, cirugía general, urología y nefrología, mediante un convenio de descentralización con la Facultad de Medicina de la Universidad de la República que se ejecutará a partir de 2027.

Se trata de potenciar especialidades consideradas “críticas” para el Sistema Nacional Integrado de Salud en el interior del país, en el marco del programa nacional de formación de recursos humanos que se ejecuta a través de las Unidades Docentes Asistenciales (UDAs), explicó el presidente del prestador público, Álvaro Danza.

Al participar del lanzamiento del proyecto, que se desarrollará en la sede fernandina del Centro Universitario Regional Este (Cure), la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, destacó que la iniciativa no solo fortalece la formación académica fuera de Montevideo, sino que también “mejora la calidad asistencial y contribuye a reducir inequidades” en el acceso a la salud dentro del departamento.

Maldonado es uno de los departamentos con mejores indicadores de salud en el interior, de acuerdo a un estudio elaborado en 2021 por el Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre la brecha de especialidades entre Montevideo y el interior. Sin embargo, el informe advierte que la planificación de recursos debe considerar la fluctuación poblacional por el turismo, ya que la infraestructura puede verse desbordada en picos de demanda. Paralelamente, señala que el constante crecimiento demográfico presenta tensiones en diferentes especialidades.

Achicar la brecha asistencial entre municipios

En consonancia con ese diagnóstico, Lustemberg señaló que “Maldonado es un departamento pujante, que tiene un crecimiento exponencial en su población” permanente y en temporada estival, por lo cual necesita “fuertes respuestas asistenciales” y “descentralizar la atención”. Advirtió que, entre los diferentes municipios del departamento, hay “inequidades” que le preocupan.

Más allá de la apuesta a achicar la brecha entre Montevideo y el interior, en cuanto a los tiempos de espera de especialistas, observó que en Maldonado hay municipios “con un alto índice de desarrollo humano y acceso a todas las prestaciones, mientras otros tienen dificultades”. A modo de ejemplo, dijo que le “desvela resolver la situación del eje Piriápolis”.

“No es posible que un usuario tenga que trasladarse a Maldonado para hacerse un urocultivo”, graficó. Luego contó que, como vecina del balneario Punta Negra, donde tiene una residencia, trasladó a personas que requerían “un nivel asistencial más complejo, que se podría resolver más cerca”, sin necesidad de viajar a la capital departamental. “Como ministra”, es una realidad que le “resulta inadmisible”, aseguró.

“Hito histórico” con apoyo multipartidario

Lustemberg valoró la instalación del subprograma de descentralización de la Facultad de Medicina como un “hito histórico” para la formación de recursos humanos en pregrado y posgrados a partir de 2027. Si bien aquí no se dicta la carrera completa, como en los centros universitarios públicos del litoral del país, manifestó su aspiración de que pronto pueda concretarse.

En su discurso, también elogió al intendente de Maldonado, Miguel Abella, por el trabajo que desarrolla junto al director departamental de salud, José González, para aplicar la política de salud nacional en el territorio departamental. Además, valoró la presencia de legisladores de todos los partidos políticos, que respaldan la iniciativa para que la Facultad de Medicina, con recursos del prestador público de salud, se embarque en este proceso de descentralización.

Danza indicó que es necesario formar profesionales en el interior, de distintas especialidades y distintos niveles asistenciales, y generar condiciones para que se radiquen allí. “Ese es un cambio de modelo imprescindible y tenemos muchas esperanzas de que funcione bien”, comentó.

En el caso de Maldonado, el subprograma se orienta a descentralizar la formación de grado -particularmente los tramos finales de la carrera de Doctor en Medicina- y de posgrado. Implicará la asignación de 300 horas semanales de trabajo docente/asistencial en el departamento, “beneficiando a una población de más de 72.000 usuarios de ASSE”.

La iniciativa apunta a potenciar el acceso a especialistas en los hospitales de San Carlos y Maldonado, y también en la Red de Atención Primaria (RAP) de ASSE, en cuyo fortalecimiento trabaja la directora general de Coordinación del MSP, Zaida Arteta.