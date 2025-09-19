“A mí, hasta que no se me compruebe un delito… yo sé lo que hago y lo que no hago. A la brevedad ando por la Justicia como tiene que ser. Pero tanto que me ensucian, por eso todavía no me he presentado. Yo no tengo por qué andar ocultándome como estoy”, dijo El Pelón, guarecido de la lluvia por un paraguas, en un video que dirigió este viernes a “los canales de televisión de Uruguay”.

Con un prontuario de tres homicidios como menor de edad y buscado como sospechoso de otros tres crímenes recientes —entre estos el de la enfermera de Piriápolis Taliha Tuvy, baleada hace una semana en Playa Verde- José Carlos Machado González está requerido por la Justicia.

Al tiempo que el informativo Teledía, de Canal 4, divulgó el video, el Ministerio del Interior emitió un comunicado para recordar que se “continúa trabajando intensamente” en la captura de Machado, de 32 años de edad, por el asesinato de la enfermera.

El lunes 15 de septiembre, personal de Homicidios de Canelones detuvo a Richard Eduardo Ramírez Machado, tío de El Pelón, quien fue formalizado al día siguiente por su presunta participación en el homicidio de Playa Verde.

La Justicia le imputó un presunto delito de “encubrimiento en calidad de autor, en reiteración real con un delito de homicidio especialmente agravado, cometido para asegurar el resultado (de una rapiña), a título de dolo eventual, en calidad de coautor”. Como medida cautelar se dispuso su prisión preventiva por 180 días.

Además, Ramírez resultó formalizado por un homicidio ocurrido el 8 de este mes en el barrio Santa Teresita de Colonia Nicolich, del que también habría sido parte El Pelón.