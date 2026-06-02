Nuevo #NiUnaMenos en Argentina: contra los femicidios, la avanzada del discurso de “falsas denuncias” y el “fascismo del gobierno”

Este año, la marcha estará marcada por el femicidio de una adolescente de 14 años que conmocionó al país, el rechazo a un proyecto que pretende penalizar las “falsas denuncias” por violencia de género y la resistencia a un Ejecutivo que trata a las mujeres como “material descartable”.

Este 3 de junio se cumplen 11 años de la primera marcha #NiUnaMenos, convocada por los feminismos en Argentina desde el dolor, la rabia y el hartazgo frente a la escalada de los femicidios y la crueldad despiadada en el ejercicio de la violencia machista. El movimiento logró un cambio de paradigma cultural y social respecto de cómo entendemos la violencia de género, tanto en Argentina como en otros países de la región, reemplazó el “crimen pasional” por el “femicidio” en muchas agendas políticas y mediáticas, y desnaturalizó otras formas de violencia contra las mujeres.

En 2015, la gota que derramó el vaso de un malestar que ya se venía organizando entre activistas y periodistas feministas argentinas fue el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada de tres meses cuando su novio la asesinó y la enterró en el patio de su casa, en la provincia de Santa Fe. Este año, la convocatoria a marchar está marcada por el femicidio de una adolescente de la misma edad, Agostina Vega, asesinada en Córdoba por la expareja de su madre, un hombre que ya había sido denunciado por una mujer por privación ilegítima de su libertad, pero que logró evitar la cárcel bajo fianza.

El femicidio de Agostina ocurre en un escenario nacional distinto al de hace 11 años, no en términos de la dimensión de la violencia machista, sino de cómo el Estado la aborda: el actual gobierno, que lidera el presidente Javier Milei, desmanteló políticas dirigidas a la atención a las víctimas de violencia de género, propuso eliminar la agravante de femicidio del Código Penal y apoya un proyecto de ley actualmente a estudio en el Senado que busca aumentar las penas por “falsa denuncia” solo en casos de violencia de género, abuso o acoso sexual, y violencia contra niñas, niños y adolescentes.

El colectivo Ni Una Menos convoca a movilizarse este miércoles a las 17.00 frente al Congreso argentino bajo tres lemas interconectados: “Ni una menos: vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”, “Transfeminismos para derrotar a Milei, al FMI y sus cómplices” y “Unir las luchas y rebelarse es la tarea”. “Porque estamos hartas del ajuste y del fascismo del gobierno, porque no aguantamos más el hambre de lxs jubiladxs, la persecución política y la avanzada de las ‘falsas denuncias’”, aboga el texto de la convocatoria difundida en redes sociales. “La deuda nos empobrece en cada hogar, el FMI [Fondo Monetario Internacional] vuelve a pedir que paguen lxs trabajadorxs más empobrecidos para beneficiar a los ricos que se están quedando con el país. Nos convocamos y abrazamos con las luchas que vienen haciendo frente a la crueldad, el racismo y el saqueo”, agrega la publicación.

En una conferencia de prensa que realizaron en la tarde del lunes, integrantes de Ni Una Menos aseguraron que el mensaje de este año “ahora se amplifica en urgencia frente a la conmoción colectiva generada por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba”, y señalaron que es “importante” dar “un mensaje transversal desde todos los sectores para denunciar que en Argentina, bajo este gobierno nacional, que también tiene otros ejemplos en las provincias, la vida de las pibas importa muy poco”.

Las voceras recordaron que en el país se registra un femicidio cada 31 horas, según el último informe del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, en un contexto donde “la complicidad del Poder Ejecutivo es total”. “El gobierno nacional ajustador y represor sigue difundiendo el odio a las mujeres y disidencias mientras nos empobrece”, apuntaron las activistas, en declaraciones consignadas por Página 12.

En este contexto, reclamaron al gobierno libertario que “deje de tratarnos como material descartable, que deje de negar la figura de femicidio, que se dejen de desmantelar las políticas de prevención y abordaje de las violencias y, sobre todas las cosas, queremos decirles a todos los que nos están mirando que es muy importante que este miércoles nos encontremos todos y todas en el Congreso para decir Ni Una Menos, para decir que no nos vamos a callar y para decir que no queremos vivir en un país donde la vida de las pibas sea descartable y donde se use el Estado para perseguir y para estigmatizar al colectivo de mujeres”.

Además, convocaron a manifestarse este miércoles “en contra del proyecto de falsas denuncias de [la senadora radical] Carolina Losada”, que enmarcaron en “una pedagogía, una forma de hacer política que quiere meter presas a las compañeras”, y que busca “silenciar a las mujeres y garantizarles a los violentos y a los pedófilos el acceso a los cuerpos de las infancias y de las niñas”.

De acuerdo con el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 3 de junio de 2015 –primer #NiUnaMenos– y el 24 de mayo de 2026 se registraron en Argentina al menos 3.205 casos de “víctimas letales de violencia de género”: 3.144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios, y 15 instigaciones al suicidio.