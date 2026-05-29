Mónica Xavier fue electa presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA para el período 2026-2029

Mónica Xavier, el 29 de mayo, en la Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. Foto: OEA

La elección significa “un reconocimiento al compromiso histórico de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género”, afirmó la directora de Inmujeres.

La capital de Estados Unidos, Washington DC, fue esta semana sede de la cuadragésima Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se realiza cada tres años y que esta vez tuvo como principal eje temático los derechos económicos de las mujeres, bajo el lema “Es tiempo de saldar la deuda”.

El evento, que empezó el miércoles y terminó este viernes, reunió a ministras y autoridades de las instituciones rectoras de políticas de género de los países de la región, así como a representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil. En nombre de Uruguay asistió la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, que durante la última jornada fue electa nueva presidenta del Comité Directivo de la CIM para el período 2026-2029.

“La elección de Uruguay a la presidencia de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA significa un reconocimiento al compromiso histórico de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género como condición indispensable para alcanzar democracias plenas, la paz y la justicia social”, señaló Xavier, desde Washington, en declaraciones a la diaria. “También refleja el liderazgo regional del país en el impulso de políticas públicas orientadas a la igualdad de género y el fortalecimiento de la autonomía económica, política y física de todas las mujeres, así como en la incorporación transversal de la perspectiva de género y generaciones con enfoque interseccional en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas”, agregó.

La titular de Inmujeres adelantó que, durante este período al frente de la CIM, Uruguay “promoverá una agenda hemisférica centrada en el fortalecimiento de la articulación, el diálogo político entre estados y con las organizaciones de mujeres y feministas, la generación de consensos y la construcción de herramientas concretas para el fortalecimiento institucional de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, la prevención, atención y erradicación de todas las formas de violencias y discriminación por motivos de género, el cierre de las brechas estructurales de desigualdad y la defensa de la participación paritaria de las mujeres”.

Además de elegir presidenta, la Asamblea de Delegadas votó a las otras ocho integrantes del Comité Ejecutivo de la CIM, que se reúne una o dos veces al año para dar seguimiento a la implementación del Plan Estratégico –también definido en esta instancia trienal– y tratar otros asuntos.

En el encuentro de este año, el foco estuvo puesto en los temas inclusión laboral y emprendimiento, inclusión financiera y digital, una base desde la que se definieron acciones que permitan a los países “saldar una deuda que no es solo con las mujeres, sino con la democracia, el desarrollo y la sociedad en su conjunto”, señala la comunicación institucional de la OEA.

Historia y funciones de la comisión

Creada en 1928 en el marco de la Sexta Conferencia Panamericana, la CIM fue el primer organismo intergubernamental con el objetivo de promover la protección de los derechos de las mujeres. Una década después se convirtió en una organización permanente y en 1948, cuando se fundó la OEA, quedó bajo su órbita.

Entre sus funciones principales, se encarga de “apoyar a los estados miembros, a solicitud de estos, en el cumplimiento de sus respectivos compromisos internacionales e interamericanos sobre los derechos humanos de las mujeres y la equidad e igualdad de género”, y a respaldar sus “esfuerzos para promover el pleno e igual acceso, participación, representación, liderazgo e influencia de las mujeres en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural”, según se lee en el sitio web oficial. A su vez, tiene como objetivo “promover la participación y el liderazgo de las mujeres en la planificación e implementación de políticas y programas públicos” y “asesorar” a la OEA “en todos los asuntos relacionados con los derechos de las mujeres y la igualdad de género”.

Uno de los hitos principales de la comisión fue haber impulsado el proyecto que luego se convirtió en la hoy emblemática Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que la Asamblea General de la OEA aprobó en Belém do Pará, en Brasil, en junio de 1994.