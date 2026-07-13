Premio Amanda Rorra pone énfasis en mujeres afro de pequeñas localidades

Se trata de reconocer y visibilizar el aporte que realizan.

Desde el año 2010 hasta el 2024 se han entregado más de un centenar de reconocimientos Amanda Rorra: 95 premios, 31 menciones y se efectuaron diez homenajes.

La presentación de la actividad este año estuvo a cargo de Johana Martínez, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y Etelvina Rodríguez, de la División Autonomía y Desarrollo del Ministerio de Desarrollo (Mides). Las acompañó Ximena Ravera, referente del Instituto en Paysandú.

Las presentadoras suscribieron que se trata de un premio que “homenajea la trayectoria” de esta activista antirracista afrodescendiente uruguaya fallecida el 15 de abril de 2005 a los 81 años.

“Es una premiación de alcance nacional. Se trata de una estatuilla muy linda, muy simbólica”, relató Martínez al ser consultada por la diaria.

“Tiene que ver con una identidad afro. La misma ha sido diseñada por distintos escultores. Todos los años intentamos que tenga un foco distinto. Que podamos reconocer a mujeres jóvenes, a las que desarrollan actividades en la educación, la ciencia, la tecnología, el trabajo rural, distintas áreas de desarrollo”, complementó. El premio, desde su primera edición en el año 2007, ha tenido variantes.

El mismo se desarrolla en este mes de julio, rememorando el primer encuentro de mujeres afrodescendientes realizado en 1992 en República Dominicana.

Allí estuvo presente Rorra. El acontecimiento dio pie a que el 25 de julio sea el día internacional de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora.

“En la actualidad intentamos reconocer mujeres que vivan en localidades con menos de 5 mil habitantes; es un gran desafío, como lo es llegar a esas comunidades”, comentó Martínez. “Queremos visibilizar el trabajo de las mujeres afro en estas comunidades”.

Agregó que “no se trata de una autopostulación. Alguien debió ser postulada por otra persona que crea que esa mujer merece ser distinguida. Pudo ser postulada por una organización o un instituto” de cualquier naturaleza.

El premio acepta postulaciones que refieran a organizaciones. “En ambos casos se pide una fundamentación y datos generales” y, si es una persona, “dos fotos”.

Cerrado el plazo de presentación, este lunes se reunirá el tribunal para expedirse.

Al mismo lo integran “organizaciones de la sociedad civil antirracistas, activistas, con largas trayectorias (ejemplo Mundo Afro) y del Estado”.

¿Quién era Amanda Rorra?

Rorra (1924-2005) fue referente fundamental del movimiento afrouruguayo, destacándose desde una activa militancia por los derechos de las personas de su comunidad.

Martínez, en la presentación agregó que “Amanda nació en un marco de extrema pobreza y no tuvo la posibilidad de terminar la escuela; pero sí la posibilidad de formarse como activista. Ahí empezó a generar una conciencia de clase, étnica y racial y de género”.

Su base de militancia fue Villa García, “una comunidad muy empobrecida en este barrio periférico de Montevideo”. Luego se vincula a la Asociación Cultural y Social Uruguaya (ACSU), “una organización antirracista muy potente”.

Recordemos que en aquella “época había segregación racial, donde no podían ingresar a ciertos lugares, bailes, espacios sociales, restaurantes”; recordó Rodríguez por su parte.

Desde la asociación comenzó a reflexionar sobre las opresiones. La participación en el encuentro de República Dominicana fue, para Amanda, un punto de inflexión. Allí se “dio cuenta de un montón de otras cosas que tenían que ver con las diferencias, observando que las opresiones que vivían las mujeres era una cuestión continental”, relató Rodríguez.