Paysandú no reporta casos de meningitis, pero despliega amplia cobertura vacunal en población objetivo

El esquema de vacunación que tiene Uruguay “es muy robusto, de los mejores del mundo, y esto es un logro importantísimo para la primera infancia”, señaló el director del hospital, Sergio Venturino.

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El director del Hospital de Paysandú se refirió a la situación del meningococo en el departamento. Expresó que “hoy no estamos teniendo casos de meningitis en Paysandú, pero nos consta y sabemos que está circulando el germen. De ahí que instemos a la población a informarse. Hoy por hoy las vacunas están. La idea es comprometer a las familias que vean la situación vacunal de sus hijos y aumentar la población vacunada y que se genere efecto rebaño”.

En la ciudad de Paysandú, solo se vacuna en el Hospital Escuela del Litoral (HEL) de lunes a viernes, previa agenda. Desde el 27 de julio se abrió agenda para adolescentes de 13 a 15 años y desde hoy 3 de agosto para niños de 9 y 10 años. En agosto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) recibirá más de 300.000 vacunas.

“No hay un brote específico, es más, por definición no estamos ante un brote, pero sí ante un aumento de casos en todo el país”, señaló a la diaria Sergio Venturino, presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) y director HEL.

“En el año 2024 habíamos tenido un aumento inusual de casos. La SUP había reclamado la incorporación de la vacuna”.

“Hasta el año pasado éramos el único país de la región que no contaba con esta vacuna dentro del esquema de vacunación. No contábamos con esta vacuna gratis para la población”.

“Desde la SUP habíamos llevado la propuesta al MSP en aquel momento para ver la posibilidad de incorporar las vacunas. Vacunas que, reitero, estaban en el resto de los países de la región en forma gratuita”.

“Acá en Uruguay se daba una situación de inequidad en la cual la vacuna había que pagarla”.

El presidente de la SUP recalcó que “desde el año pasado, desde los dos meses en adelante, contamos con la misma en el esquema de vacunación. Todos los nacidos del primero de mayo del año 2025 en adelante cuentan con estas vacunas que son fundamentales”.

El doctor Venturino manifestó a la diaria que “el Estado debería ser garante de estos temas sanitarios. Por ello es bueno destacar que desde el año pasado, con la nueva gestión del Ministerio, pudimos conseguir la incorporación de estas vacunas”.

El especialista suscribió que en Paysandú “no escapamos a la realidad y nos pasó en estos años anteriores tener pacientes con meningitis internados, incluso con algún desenlace fatal en menores de 5 años”.

Las personas para vacunarse se agendan online. “En Paysandú se genera la agenda a través del MSP y así se van citando todos los días a los adolescentes para vacunarlos”.

“Estuve en comunicación con la licenciada Jimena Lalinde, que es la encargada aquí de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa, y me ha contado que la población está colaborando y mucho; las agendas están completas”.

El MSP continúa ampliando la estrategia excepcional de vacunación contra el meningococo y, a partir de la llegada de nuevas dosis, incorpora en progresión nuevos grupos” a la inoculación.

La vacunación contra el meningococo se hace con la Bexsero “destinada a los niños nacidos a partir del 1° de mayo de 2025, con un esquema a los 2, 4 y 15 meses de edad, y la MenFive, indicada a los 12 meses para los nacidos desde el 1° de julio de 2024 y a los 11 años para los nacidos desde el 1° de julio de 2014”, sintetizó.

Para todo el país, “la estrategia, por supuesto, es cubrir las edades donde se están viendo de forma más frecuente los casos y después abarcar el resto”.

“Además de los pacientes de 11 años que ya fueron vacunados el año pasado, se fortalece la vacunación de los de 12 años y se escalona la estrategia tal como se había definido en un principio”.

“Está corriendo la vacunación a los 13, 14 y 15 años y a partir del 3 de agosto los pacientes de 9 y 10”.

“Desde la SUP estamos de acuerdo en cubrir el resto de las edades que todavía no están comprendidas, que son los niños entre 2 y 8 años. Compartimos con la ministra (de Salud Pública, doctora Cristina Lustemberg) y con todo el equipo de inmunizaciones el llevar la vacunación hasta los 18 años”.

De nombre raro

El presidente de la SUP explicó que “el meningococo es una bacteria que provoca infecciones meningias, o sea, en lo que es el sistema nervioso central, y es uno de los responsables de enfermedades graves como la meningitis o el púrpura fulminante”.

“De ahí la importancia que hoy por hoy le estamos dando a una enfermedad que es prevenible por vacunas”.

“Para la SUP y el MSP es fundamental promover vacunas que sean eficaces y que prevengan infecciones tan graves que pueden terminar con la muerte del paciente o con comorbilidades, o sea, dejar secuelas”.

“El meningococo puede afectar a toda la población, pero específicamente se presenta en la primera infancia. Por momentos lo veíamos más frecuentemente en menores de 5 años, pero actualmente afecta más que nada a adolescentes. De ahí que hemos visto casos en este año en niños de 11 a 13 años, incluso con poco más de edad”.

Hospital Escuela del litoral (HEL). Foto: Santiago Fleitas

Síntomas: ¿qué señales mirar?

“En principio, lo que se tiene que saber, dijo el presidente de la SUP, es que la afectación del sistema nervioso central provoca que el niño muchas veces puede estar muy bien durante el día y comenzar con fiebre con algunos de estos síntomas: dolor intenso de cabeza; vómitos repetidos; extremidades frías o palidez; somnolencia; molestia con la luz; dolor en piernas y/o espalda; dificultad para caminar (puede presentarse incluso antes de los otros síntomas); erupción en la piel; manchas rojas; hematomas y/o cambios de coloración de la piel; menos orina”.

En bebés puede aparecer “llanto persistente; irritabilidad; dificultad para despertarse o seguir con la mirada; rechazo del alimento; respiración rápida o quejido; menos pañales mojados y manchas rojas u otros cambios en la coloración de la piel”.

Venturino explicitó que “no hace falta que aparezcan todos los síntomas. La enfermedad puede evolucionar rápidamente y cada persona puede presentarla de forma diferente”, por ello recomienda la “consulta inmediata”.