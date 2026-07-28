Comité de Emergencias evaluó la situación de Paysandú ante el repunte del río Uruguay

Se prevé para la semana que viene que el río Uruguay pueda alcanzar los 6 metros.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Este martes, al mediodía, la altura del río Uruguay frente a las costas de la ciudad era de 4,94 metros. Se prevé que entre el 3 y el 4 de agosto pueda alcanzar los 6 metros.

El Comité de Emergencias está activo frente a la eventualidad de que haya evacuados y se reunió en la sala José Acquistapace para coordinar acciones y ratificar a la población las recomendaciones vinculadas a los operativos de evacuación.

Finalizada la reunión, el coordinador del Cecoed, Fernando González informó que el río Uruguay frente a Paysandú se sitúa en 4,94 metros y “está creciendo”, en tanto se prevé que el próximo fin de semana podría estar en el rango de entre 5,30 y 5,50 metros.

Estimó que “el pico máximo de crecida” se producirá entre el lunes 3 y el martes 4 de agosto y se situará en aproximadamente 6,30 metros.

Con el río en 6 metros, el total de personas afectadas ronda las 160 y las zonas más comprometidas serán Diagonal San Félix, Don Bosco, Unión Portuaria y Ledesma, así como algún sector de Nuevo Paysandú.

“Estamos evaluando cómo es el comportamiento de la crecida a partir de las últimas obras que se han realizado en la ciudad”, explicó, en referencia a proyectos que se ejecutaron en la zona costera tomando en consideración el impacto de las inundaciones y apuntando a una ciudad más resiliente frente al fenómeno, con menos vecinos desplazados.

El Cecoed reiteró sus recomendaciones sobre los procedimientos de evacuación y les recordó a los vecinos que deben realizarse en horas del día y habiendo efectuado la correspondiente denuncia policial.

González aseguró que todas las instituciones que integran el comité permanecen en “contacto permanente para dar respuestas a las emergencias y necesidades” que se planteen.

De acuerdo con el intercambio que se registró en la reunión, la situación de Paysandú está estrechamente vinculada a la operativa de la represa de Foz de Chapecó, en Rio Grande do Sul, que por estas horas está erogando mucha agua.

Según se informó, la situación en la provincia argentina de Misiones, ubicada río abajo de la represa, el nivel de las aguas tiende estabilizarse e incluso a bajar. Por consiguiente, se aguarda que esa estabilidad se reproduzca en esta zona en aproximadamente una semana.