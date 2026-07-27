Jefe de Policía de Paysandú: “Han bajado los delitos”, tenemos “buenos números”

La Jefatura de Policía de Paysandú coordina con el Estado Mayor Nacional eventual presencia del papa León XIV en la ciudad.

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El jefe de Policía de Paysandú, comisario general Alejandro Sánchez González, participó en la reunión de trabajo encabezada por el ministro del Interior, Carlos Negro, con la participación del comando de la Policía Nacional, directores y jefes de Policía.

El Ministerio del Interior informó el lunes pasado sobre los delitos ocurridos en el primer semestre. La información dio cuenta de que se avanzó en la coordinación estratégica y operativa de las fuerzas policiales, con el objetivo de optimizar el trabajo conjunto y la respuesta en seguridad.

Consultado por la diaria, el jefe de Policía de Paysandú señaló que “cada vez que vas a una reunión general con autoridades nacionales, son buenas y provechosas. Tenés otros ámbitos para intercambiar”.

En la reunión no hubo exposición de los jefes de Policía.

Paysandú, tiene “buenos números” en relación con la inseguridad, dijo Sánchez González. En el departamento “estamos bien, con números verdes. Las rapiñas, hurto y abigeato han bajado”. En lo que va del año “hubo tres homicidios, ya aclarados”.

En materia preventiva, como es habitual, la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP) y la Dirección de Investigaciones brindaron una charla dirigida a personas mayores en la zona norte, con el propósito de promover medidas frente a las distintas modalidades de estafa. Por lo general, las estafas usando dispositivos tecnológicos y engaños tienen como víctimas a personas mayores.

La actividad comenzó con una presentación sobre el trabajo de la PCOP, sus principales funciones y las acciones de prevención y cercanía con la comunidad. Luego se brindó un taller en el que se abordaron las modalidades de estafa más frecuentes.

Llamados a nuevos efectivos

Un reclamo general del Ministerio del Interior es contar con más efectivos para cubrir vacantes o generar ingresos incrementales.

Está en curso un llamado nacional instrumentado desde la Escuela Nacional de Policía para ciudadanos de ambos sexos de entre 18 y 35 años. A tales efectos, Paysandú comparte subdivisión con Río Negro. En ese proceso “ya se han realizado pruebas físicas y médicas”, comentó el jefe sanducero.

Los jefes de Policía de cada departamento no saben cuántos cargos le serán provistos, aunque tienen muchas expectativas.

Con unos 34 ingresos en junio, la Jefatura de Policía atendió un planteo del Centro Comercial e Industrial de Paysandú y retomó el patrullaje “a pie” en calles céntricas de la capital departamental.

Sánchez González señaló a la diaria que la Jefatura ya está trabajando “en la coordinación del encuentro con el patriarca en la Meseta de Artigas” en setiembre.

Por otra parte, el jefe, comentó que “desde ya, con el Comando del Estado Mayor de la Policía” se viene trabajando en la eventualidad de que venga el papa a Uruguay y uno de los lugares que visite sea Paysandú.