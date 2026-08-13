PIT-CNT de Paysandú realizó un encuentro para pensar un modelo de desarrollo para el departamento

Marcelo Abdala, Nicolás Olivera, Adrián Míguez, Darío Mendiondo y Belén Capurro, el 12 de agosto, durante la actividad.

La Mesa Departamental del PIT-CNT reunió, para buscarle “un rumbo” a Paysandú, a distintos actores locales y nacionales.

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El Plenario Departamental de Paysandú definió el año pasado que era necesario determinar un rumbo para Paysandú. La síntesis que hizo el movimiento sindical era que el departamento no tenía un rumbo.

Por tal motivo se concretó el primer encuentro programático que se instrumentó en marzo de 2025. Allí “más de 70 sindicatos se reunieron, discutieron, hicieron propuestas y se logró un documento que aportó insumos para ver si podíamos determinar un rumbo que fuera colectivizado”, dijo a la diaria Cecilia Sánchez, presidenta del plenario departamental del PIT-CNT.

Marcelo Abdala, Nicolás Olivera, Adrián Míguez, Darío Mendiondo y Belén Capurro, el 12 de agosto, durante la actividad. Foto: Santiago Fleitas

En Paysandú hay 2.500 personas en distintos seguros de desempleo. A pesar de que disminuyó este índice, creció la informalidad a un 35%, “una cifra que alarma”, dijo el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

El documento elaborado por la central sindical llegó a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de Industria, Energía y Minería (MIEM), así como a autoridades locales. No obstante, señaló, “nos faltó la discusión sobre la industria en Paysandú”.

Con la intención de abordar ese pendiente, este miércoles 12 y jueves 13 de agosto, la Mesa Departamental convocó, en la sala Héctor Ferrari del Centro Universitario, un encuentro “programático centrado en una propuesta de ‘Paysandú industrial’”, informó Sánchez.

La actividad, denominada “Paysandú industrial: primera jornada”, movilizó a trabajadores locales, intendente departamental, autoridades educativas regionales, directores ministeriales, académicos, el director general del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, Miguel Venturiello, y Abdala.

“Paysandú industrial” se expresó en sendas mesas –de Desarrollo industrial y articulación para el territorio y de Formación, capacidades e innovación para el desarrollo industrial– más un curso de formación para miembros de sindicatos a cargo del Instituto Cuesta-Duarte de la central obrera.

Foto: Santiago Fleitas

Economía “volátil”

La actividad se enmarcó en la presentación del proyecto “País industrial”, una iniciativa del Instituto Cuesta Duarte de la central obrera y de la Cámara de Industrias del Uruguay, financiada por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

Tiene el propósito de “incidir en la elaboración de políticas públicas que impulsen el desarrollo productivo de la industria y el país en tres etapas de trabajo: conocimiento de las tendencias internacionales que afectan el sector, generación de información novedosa para el país sobre la industria nacional y elaboración de una propuesta de desarrollo industrial, que contemplen la realidad y los desafíos de empresas y trabajadores”.

El economista Rodrigo Alonso, investigador del Cuesta-Duarte especializado en temas vinculados al desarrollo, historió el devenir de la industria en el país, pautada por la extracción y primarización. Señaló que los auges económicos tuvieron que ver con la apreciación de los commodities, y eso le dio mucha “volatilidad” a la economía uruguaya.

Intendente: revisar costos y asimetrías territoriales

Luego de la intervención del economista expusieron, en la primera mesa, el intendente departamental, Nicolás Javier Olivera, la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Paysandú (CCIP), Belén Capurro, y el director nacional de Industria del MIEM, Adrián Márquez, Darío Mendiondo, director del Interior del MTSS, y Abdala.

Tras reseñar el desarrollo industrial de Paysandú, que dio identidad y perfil social a su población, el intendente marcó las dificultades que se presentan al norte del río Negro.

Olivera viene predicando sobre la necesidad de una política de desarrollo que traspase el río Negro. En tal sentido, el país debe revisar el costo de la energía –un tema que hoy se negocia con los empresarios de HIF Global por la instalación de la planta de hidrógeno verde–, el mecanismo de promoción de inversiones, la logística y el sistema impositivo.

Como ejemplo para “destacar las asimetrías territoriales”, mencionó que “se instalará un data center, con una inversión de 70 millones de dólares, pero en Maldonado”.

En su intervención, Capurro expresó: “Vemos con preocupación la situación de las industrias del departamento”.

Tras recordar “la importante matriz” industrial, la dirigente empresarial mencionó que “hay pérdida de puestos de trabajo. La reducción de la actividad no queda limitada a los puestos de trabajo, alcanza a toda la economía del departamento”.

“Es una realidad que tiene consecuencias concretas. Nos preocupa la pérdida de la capacidad industrial. Todavía tenemos importantes capacidades”. Abogó por trabajar “en una agenda industrial y no actuar cuando una empresa está reduciendo su actividad”.

Adrián Míguez. Foto: Santiago Fleitas

Míguez: “es una crisis” para afrontar “con mucho trabajo conjunto”.

El licenciado Adrián Míguez, director nacional de Industria, dijo que “Paysandú está en una situación compleja desde hace varios quinquenios”. Está en “una crisis de la que hay que salir con mucho trabajo conjunto. Por eso hoy venimos a esta actividad”.

“Actividades como estas tendrían que servir para anticipar y reconvertir, junto con el Inefop, la Cámara de Industrias, el Cuesta Duarte, a los trabajadores”.

“Cada vez que cierra una empresa o un grupo de empresas hay trabajadores, trabajadoras, familias, pero además, alrededor de ellas hay toda una red de proveedores, de servicios, de insumos que también se ven afectados. Entonces, para eso hay que anticiparse, reconvertir”.

Míguez sostuvo que “el mundo ha cambiado abruptamente. Este Paysandú no es el de hace 40 años, no solamente es un departamento que está algo alejado de los centros poblados y de mayor consumo, sino que ha visto cambiar la forma en que las cadenas de valor producen”.

Fondo industrial benefició empresas sanduceras por 10 millones de pesos

Consultado sobre la existencia de políticas regionales, Márquez subrayó la concreción de una “nueva política industrial que creó el Consejo de Industria, con participación de la cámara, el PIT-CNT y la academia.

“Con el Fondo Industrial trabajamos mucho con el interior”, sostuvo Míguez. “De hecho, el año pasado, cinco empresas de Paysandú se postularon y fueron beneficiadas por un total de 10 millones de pesos de 44 disponibles. Este año ya hay ocho en carrera; no puedo decir cuántas van a quedar porque es un concurso abierto”, agregó.

El acceso fue posible “porque vinimos acá, lo explicamos, lo difundimos”, concluyó.

Por su parte, Mendiondo, enumeró las políticas del ministerio. Una de ellas es la generación de empleo y el cumplimiento de las normativas con ánimo preventivo, no punitivo.

En su intervención, Abdala se preguntó “si es posible afinar una propuesta entre los distintos interlocutores” para Paysandú.

Darío Mendiondo. Foto: Santiago Fleitas

El dirigente relató: “Vamos a compartir la hipótesis de que cuando hay desindustrialización y se achica la participación relativa de la industria en el producto interno bruto aparecen dos tipos de problemas: limitaciones en el empleo y precariedad, y transferencia hacia los centros del desarrollo capitalista global”.

Destacó con claridad “que la única preocupación no puede ser el costo laboral”.

Tras mencionar la tasa de actividad y de empleo, subrayó que “hay 143.000 desempleados (7,5%)”.

“En Paysandú, de 10,8% se redujo a 9,5%. En general, hay más puestos de trabajo, pero crece la informalidad y en Paysandú se ubica en el 35%, una cifra alarmante. La desindustrialización es un mal negocio, en una reconfiguración acelerada del capitalismo”.

Alertó que “los problemas son extremadamente complejos y no hay soluciones mágicas”.

“Hay que trabajar sobre las asimetrías territoriales y dar participación a la innovación, la formación y la academia. Tiene que haber políticas específicas para la frontera con Brasil y el litoral, por medio de un planeamiento estratégico con los actores sociales, la academia y el gobierno”, planteó.

En su reflexión Abdala preguntó “cuáles son las palancas específicas” a tocar para desarrollar Paysandú. Para responderse, concluyó: “Será el río Uruguay y su navegabilidad, el desarrollo portuario, la cercanía con Argentina, la presencia de la Udelar es una palanca para aprovechar. No lo tengo claro, sí algunas sospechas”.