La cooperativa sanducera Copay incorporó seis nuevos ómnibus con una inversión cercana a los dos millones de dólares

El hecho marca un nuevo paso en la modernización del transporte de pasajeros.

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Las nuevas unidades incorporan tecnología de última generación en materia de seguridad y confort. Entre sus principales características se encuentran los espejos con cámaras, una innovación que, según indicó Diego Riet, presidente de la cooperativa, es pionera en Uruguay, además de sistemas avanzados de asistencia a la conducción y seguridad para el conductor y los pasajeros.

La presentación se hizo el viernes en el Yatch Club Paysandú y allí Riet expresó a la diaria su satisfacción por la concreción del proyecto y destacó el esfuerzo realizado por la cooperativa. “Es un momento de mucha alegría y emoción para toda la cooperativa y para los socios. Es un esfuerzo enorme y una apuesta muy importante que hacemos con mucha fuerza”, señaló.

La renovación incluye tres unidades convencionales y tres ómnibus de doble piso, equipados para ofrecer mayor comodidad en los viajes de larga distancia. Las unidades de doble piso cuentan con dos baños independientes, uno en cada nivel, además de espacios diseñados para mejorar la experiencia de los usuarios. “Siempre pensamos en el pasajero que utiliza nuestros servicios día a día, brindándole comodidad y confort”, afirmó el presidente de la cooperativa.

Riet también destacó el respaldo permanente de la población de Paysandú hacia la empresa. En ese sentido, recordó la reciente caravana realizada por la ciudad y valoró el cariño demostrado por los vecinos. “La calidez y el arraigo que la gente tiene con Paysandú y con Copay realmente sorprenden”, sostuvo.

Consultado sobre los resultados de la nueva frecuencia que conecta Paysandú con el este del país, indicó que el servicio ha tenido una respuesta positiva, especialmente durante las temporadas de mayor movimiento turístico.

En cuanto a futuros proyectos, adelantó que la cooperativa continúa trabajando en iniciativas de crecimiento que incluyen nuevas líneas y recorridos. “Siempre estamos buscando otros horizontes y apostando al crecimiento”, expresó.

Respecto a la flota, explicó que la incorporación de las seis unidades implica la sustitución de cinco coches existentes y la suma de un vehículo adicional, lo que permitirá fortalecer la capacidad operativa de la empresa.

La inversión fue financiada a través de Scotiabank, entidad que Riet definió como un aliado estratégico para la concreción de este importante proyecto de renovación.

Con esta incorporación, Copay reafirma su apuesta por la modernización del transporte, la seguridad vial y la mejora continua de los servicios que brinda a los usuarios de Paysandú y de distintos puntos del país.

Unidades y homenajes

Es la segunda oportunidad que los ómnibus tienen nombres. Hace más de dos años los ómnibus fueron bautizados con los nombres de Aníbal Sampayo, Pablo Zunin Padilla y Juan Carlos Siázaro.

Coche 270: Milton Wynants, deportista. Coche 271: Luisa Luisi, renombrada poetisa, educadora y escritora. Coche 272: Ercilia Guidali, fue una figura vinculada a la cultura y a la comunidad local. Coche 273: Eduardo Franco, vocalista y líder de Los Iracundos. Coche 274: Gral. Leandro Gómez, héroe de la defensa de Paysandú en 1864-1865. Coche 275: Socios Fundadores, en reconocimiento a los 20 pioneros que iniciaron la cooperativa en 1953.