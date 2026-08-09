Comerciantes de Paysandú discrepan con ubicación céntrica del nuevo refugio destinado a personas en situación de calle

El Centro Comercial e Industrial de Paysandú (CCIP) ha solicitado que el hogar céntrico del INAU sea trasladado y que el exsanatorio Pasteur no se utilice como refugio. Sin embargo, desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) discreparon con dicha posición y consideraron que se trata de un “buen lugar” para abrir un nuevo refugio.

El Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh), que gestiona los refugio del ministerio en Paysandú, ya firmó el arrendamiento del exsanatorio Pasteur. El lugar dispone de 14 habitaciones y una capacidad de unas 50 personas.

Mides atiende a 120 personas

La directora del Mides en Paysandú, María Inés Firpo, habló sobre el operativo que se está realizando en invierno y dijo que “se vienen haciendo diferentes intervenciones con la Policía Comunitaria, y en los casos en que la persona no acepta ingresar al refugio se solicita la presencia de la Policía y se avisa al comando para que realicen el levantamiento forzoso”.

Entre los cuatro dispositivos, llamados Santa Elena, batallón, Puerto y Casa de Mujeres, el Mides atiende unas 120 personas. La institucion tuvo bastante dificultad “para poder conseguir un lugar con las características que se necesitan para albergar tanta gente”.

La directora explicó que se necesitaba un nuevo espacio. “Fueron de público conocimiento algunas cuestiones con el Santa Elena, sobre todo en lo que tiene que ver con la capacidad, está lleno y realmente necesitábamos un lugar que pudiera tener las características de albergar un numero grande de gente”.

Tras una ardua búsqueda, sorteando dificultades, entre ellas resistencias de posibles arrendadores, se accedió al exsanatorio Pasteur en un punto céntrico de la ciudad (Ituzaingó y Montecaseros). “El Pasteur para nosotros es un buen lugar para poder garantizar la atención de los 165 cupos que hoy tenemos. No estábamos pudiendo cumplir con todos”.

Pasteur permite otros desarrollos

Lo locativo “sigue siendo una dificultad; en tal sentido el Pasteur para nosotros es un lugar indicado por la capacidad, por la cantidad de habitaciones y espacios que tiene, lo cual nos permite otro tipo de intervención que no sea solo lo habitacional”.

La directora estima que el Pasteur estará “operativo a finales de agosto” y que se empezará a usar en setiembre. Sobre el futuro del refugio Santa Elena, Firpo manifestó que “seguirá abierto como centro de entrada. El Pasteur está pensado para aquellas personas que vienen haciendo otro tipo de trayectoria con el refugio, sería como un programa de vivienda asistida”.

Capurro: “difícil situación” en el centro

A todo esto, en reunión en el CCIP el viernes, con participación de ediles, jerarcas de la intendencia, de otras instituciones y del diputado nacionalista Fermín Farinha, comerciantes de la zona céntrica de la ciudad manifestaron su rechazo a la instalación de un refugio Mides en el exsanatorio y aspiran a trasladar el hogar del INAU, que funciona en Luis Alberto de Herrera entre 18 de Julio y Leandro Gómez.

La presidenta del CCIP, Belén Capurro, explicó a la diaria que mantuvieorn una “importante reunión para abordar la difícil situación que vive actualmente el centro de nuestra ciudad, particularmente en relación con la presencia de INAU en el microcentro”.

La presidente de la gremial señaló que se deben “buscar soluciones que contemplen a todos”. “Por eso, apostamos a colaborar para encontrar una vivienda adecuada y transitoria mientras se culmina la construcción de su propia casa”, apuntó. “El centro es de todos y, entre todos, podemos construir uno más seguro, ordenado y disfrutable para comerciantes, vecinos y visitantes”.

Farinha, que integra la agrupación 51 que lidera el intendente Nicolás Olivera, expresó preocupación ante la posibilidad de que en el exsanatorio se instale un dispositivo para personas en situación de calle. Según dijo a El Telégrafo, no “discute la necesidad” que existe sobre un centro de ese tipo, pero sí la ubicación “en una zona céntrica próxima al hospital”.

El medio informó que el legislador le pidió al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, que evalúe “la incidencia sobre la convivencia y la movilidad” del sitio, ya que “las personas destinatarias deben contar con una locación adecuada”. Abogó por “estudiar otras alternativas e intercambiar con la Universidad de la República, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la Administración Nacional de Educación Pública, la intendencia y los vecinos”.

Desde el Mides dijeron a la diaria que los usuarios “te dicen que no van al Santa Elena porque les queda lejos; imagínense llevarlos fuera de la ciudad. Es bastante complejo tener un refugio fuera de la ciudad”.