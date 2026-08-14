Antonio Oliva: “Paysandú debe pensar su desarrollo con innovación, academia y una mirada de largo plazo”

El director de Desarrollo Estratégico de la intendencia sostuvo que el crecimiento del departamento requiere planificación, articulación con las universidades y nuevos proyectos productivos.

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El director de Desarrollo Estratégico de la Intendencia de Paysandú, Antonio Oliva, repasó en entrevista con la diaria los principales desafíos de su gestión. Aseguró que el desarrollo del departamento debe construirse sobre la innovación, la planificación estratégica y el trabajo conjunto entre el sector público, la academia y los actores productivos.

También adelantó iniciativas vinculadas al Mercado Municipal, la Escuela de Artesanías y el fortalecimiento de la ciudad como polo universitario y creativo.

Oliva, quien ocupa por primera vez un cargo en la administración pública, explicó que la Dirección de Desarrollo Estratégico tiene como objetivo “pensar el desarrollo” del territorio y promover políticas que permitan generar nuevas oportunidades.

En ese sentido, señaló que no alcanza con mantener las mismas herramientas si se pretende obtener resultados diferentes.

Entre las prioridades mencionó el fortalecimiento del desarrollo rural, con acciones destinadas a incrementar la producción local de frutas y verduras, mejorar el acceso al agua y avanzar hacia un modelo que permita a Paysandú dejar de ser un departamento importador para convertirse en exportador de determinados productos.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el crecimiento universitario de Paysandú. Oliva destacó que el departamento atraviesa una transformación impulsada por la expansión de la oferta académica y sostuvo que el desafío consiste en integrar a las universidades con el sector productivo.

Según explicó, el modelo universitario está cambiando a nivel mundial con la incorporación de modalidades híbridas, por lo que el desarrollo ya no depende únicamente de construir nuevos edificios, sino también de crear nuevas carreras, especializaciones y propuestas de formación adaptadas a las necesidades del territorio.

El jerarca indicó que la intendencia mantiene conversaciones con distintas instituciones para ampliar la oferta educativa y potenciar áreas estratégicas, como la biomedicina, la producción agroalimentaria y la innovación.

Continuidad de proyectos

Consultado sobre iniciativas impulsadas por administraciones anteriores, Oliva afirmó que existe continuidad en varias líneas de trabajo y destacó especialmente el desarrollo de Paysandú como ciudad creativa y audiovisual.

En ese marco, recordó que la industria audiovisual representa una oportunidad para diversificar la economía local y consideró que el desafío consiste en profundizar políticas que ya demostraron resultados positivos.

También resaltó la importancia del Observatorio Comercial impulsado por la intendencia, herramienta que permite relevar la evolución de los locales comerciales, medir nuevas centralidades urbanas y obtener datos para la planificación.

Adelantó que próximamente se publicará una nueva medición que amplía el área de análisis e incorpora calles transversales donde también se registra un importante movimiento comercial.

Para Oliva, no pasa desapercibido el crecimiento edilicio que experimenta Paysandú con la construcción de nuevas torres de apartamentos, fenómeno que, según narró, responde en buena medida al desarrollo universitario y a la llegada de estudiantes.

A su entender, esa transformación modifica la dinámica urbana y plantea nuevos desafíos en materia de servicios, movilidad y planificación.

Escuela de Artesanías y Mercado Municipal

Otro de los temas abordados fue el funcionamiento de la Escuela Departamental de Artesanías, que culminó el primer semestre con alta demanda y lista de espera.

Oliva señaló que el objetivo es elevar el nivel académico de la propuesta para convertirla, en el futuro, en una tecnicatura, articulando con organismos nacionales y fortaleciendo la capacitación de los artesanos.

Asimismo, destacó la muestra de trabajos que permanece abierta en el Mercado Municipal y el reconocimiento alcanzado por docentes y alumnos en distintos eventos nacionales.

Respecto del Mercado Municipal, adelantó que la intendencia prepara un concurso de ideas para transformar el espacio en un centro con mayor actividad permanente, incorporando propuestas gastronómicas y un espacio destinado a la comercialización de productos de la Unidad de Desarrollo Rural.

Aclaró que, debido a su condición de patrimonio histórico, la transformación no implicará modificaciones estructurales del edificio, sino un nuevo concepto de uso que permita aprovechar mejor sus instalaciones.

Comparativos de precios

Oliva también informó que la intendencia hace un seguimiento de los precios de la Feria Franca en comparación con los supermercados. Adelantó que las mediciones muestran diferencias favorables para la feria, información que será publicada próximamente como parte de un monitoreo permanente.

Paysandú y Salto

Sobre el final de la entrevista, el director fue consultado sobre las diferencias entre Paysandú y Salto, ciudades que conoce de primera mano, ya que es salteño y desde hace dos años vive en Paysandú.

Consideró que ambas presentan dinámicas sociales distintas debido a su configuración territorial, la distribución de la población y la influencia de sus respectivas fronteras.

En ese sentido, sostuvo que Paysandú cuenta con una oportunidad estratégica gracias a la cercanía con Colón, ciudad argentina con un fuerte desarrollo turístico, y afirmó que ese potencial debe aprovecharse para impulsar nuevas oportunidades económicas sin afectar la actividad local.

Al cierre, Oliva reiteró que el crecimiento del departamento requiere planificación sostenida, generación de información para la toma de decisiones y una construcción colectiva basada en el conocimiento, la innovación y el aprovechamiento de las fortalezas propias de Paysandú.