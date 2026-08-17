Comisión de Salud Pública del Senado convocará a Álvaro Danza por renuncias en el Pereira Rossell

El senador nacionalista Carlos Camy sostuvo que la convocatoria del presidente de ASSE “obedece precisamente a conocer de primera mano y poder intercambiar sobre la situación”, que tildó de “muy grave”.

La Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores resolvió convocar a las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ante la reciente renuncia del exjefe de Neurocirugía del Centro Hospitalario Pereira Rossell Gonzalo Costa y otros dos neurocirujanos que hacían guardias.

En una carta que consignó el programa Así nos va de Radio Carve, Costa enumeró “el deterioro de las condiciones de atención” y la falta de insumos considerados “básicos para garantizar la seguridad de los pacientes” como las razones detrás de su renuncia. “Desde hace varios meses sobrevolamos la omisión de asistencia”, denunció en la misiva.

En una rueda de prensa, el senador nacionalista Carlos Camy calificó la situación denunciada como “muy grave”, e indicó que los legisladores que integran la comisión resolvieron convocar al presidente de ASSE, Álvaro Danza, “con el propósito de conocer las razones [y] su opinión” en torno a lo ocurrido, así como precisar “cuál es el estado de situación”.

Camy, que preside la comisión, consideró “oportuno” que el llamado comprenda además “una agenda un poco más amplia”, dado que Danza no acudió a dicha instancia “en lo que va de este período de gobierno”. “Es de alguna manera importante y de orden que quien comience una gestión en un organismo tan importante, como es sin duda ASSE, concurra a la comisión específica correspondiente del Senado para poder evaluar distintos temas”, expresó.

Aclaró que la convocatoria responde principalmente “al tema del Pereira Rossell”, por el que Danza además “señaló expresamente que no habían existido obras [...] en el período anterior de gobierno”. Camy recordó que esto motivó una respuesta del expresidente de ASSE Leonardo Cipriani, que en una publicación en redes sociales le reprochó al hoy presidente “que efectivamente ha habido obras y algunas muy notorias”.

Con base en el posteo de Cipriani, el senador nacionalista listó entre dichas obras la recuperación del sexto piso del complejo hospitalario, la apertura de un block quirúrgico y de un hogar de tránsito, que calificó como “muy importante”, ya que permite que “niños generalmente afectados de parálisis cerebral, [que] se tenían que cambiar y esperar en los propios pasillos, hoy lo hacen [y] pueden comer en un lugar adecuado”. Aun así, valoró que también “hay obras que está llevando a cabo este gobierno” y que la convocatoria de Danza posibilitará obtener las explicaciones pertinentes al respecto.

Consultado por la reacción de Lustemberg, que dijo verse sorprendida con la forma en la que Costa comunicó su renuncia y cuestionó las formas manejadas por el exjefe de neurocirugía, Camy remarcó que la convocatoria “obedece precisamente a conocer de primera mano y poder intercambiar sobre la situación”. Es así que prefirió no comentar sobre las declaraciones vertidas por la ministra de Salud Pública, pero tildó de “llamativo” el hecho de que “el jefe, que hace tantos años ocupa esa responsabilidad como responsable principal del área de pediatría infantil del hospital Pereira Rossell, haya denunciado que se estaba al borde de la omisión de asistencia y que, cuando se dijo que por qué no lo había hecho antes, señaló que hace meses ha planteado a las autoridades correspondientes y por los canales correspondientes –autoridades del hospital, autoridades de ASSE y autoridades del Ministerio de Salud Pública– la situación”.

En ese contexto, consideró que “no es un tema menor” y que es apropiado “convocar y aclarar esta situación”. “Es más, la neurocirugía pediátrica infantil en sí misma, como tal, formalmente, como especialidad dentro de la neurocirugía, no existe en nuestro país: este neurocirujano altamente calificado que renunció, lamentablemente, es precisamente el neurocirujano más calificado por la experiencia acumulada en nuestro país”, manifestó Camy.