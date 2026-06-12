Lustemberg exhortó a grupos de riesgo a que se vacunen contra la gripe, tras bajos números de adhesión

Desde que comenzó la campaña, los niveles de inoculación de personas embarazadas, niños menores de cinco años y adultos mayores de 65 no superan el 50%.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, exhortó a las diferentes poblaciones de riesgo que aún no se han inoculado contra la gripe a que adhieran a la campaña de vacunación que impulsa el Ministerio de Salud Pública (MSP), con especial atención en las embarazadas, los niños y las niñas menores de cinco años y los adultos mayores de 65.

De acuerdo con el último reporte de avance de la campaña, publicado por el MSP con base en información del Sistema Integral de Vacunas, al 2 de junio se habían vacunado 464.147 personas. El número de dosis suministradas ha ido a la baja a medida que avanzó la campaña y se mantuvo en el entorno de las 15.000 en las últimas semanas.

La ministra expresó su agradecimiento hacia la ciudadanía con respecto al número de dosis suministradas a la fecha, una cifra que dijo que es mayor a la de otros años, pero manifestó su preocupación con respecto a los niveles de cobertura de los grupos de mayor riesgo que identificó la cartera para esta campaña.

De acuerdo con el reporte del MSP, el porcentaje de personas inoculadas varía ampliamente según el grupo, con un techo de 98% entre personas que residen en centros de larga estadía, pero un piso de 3% para los trabajadores y las trabajadoras de servicios esenciales. Excepto por el personal de salud –cuyo nivel de adhesión es de 62%–, ninguna de las otras poblaciones de riesgo presenta valores superiores al 50%: las personas embarazadas alcanzan el 27%, los niños y las niñas de entre seis meses y cinco años el 14% y los adultos mayores de 65 años el 31%.

Si bien destacó que el número de integrantes del personal de salud que están vacunados duplica lo observado en otras oportunidades, Lustemberg remarcó la necesidad de profundizar en los niveles de inoculación de los demás grupos de riesgo. Según recordó, la gripe “no es una enfermedad menor” para dichas comunidades e incluso “puede ser potencialmente grave”. “Predispone a veces a internaciones en cuidados intensivos, genera en estos grupos de riesgo complicaciones graves”, resumió.

Es así que se dirigió a la población y aseguró que las dosis suministradas como parte de la campaña son seguras y necesarias. “Va recrudeciendo el invierno: en estos días tenemos temperaturas bajas [y] la circulación viral aumenta”, advirtió, y recordó que los puestos de vacunación a los que las personas pueden acceder independientemente de su afiliación mutual son gratuitos.

Igualmente, la ministra reveló que firmará un decreto que posibilita el suministro de vacunas por parte de profesionales de la salud que pertenecen a ciertas especialidades a pacientes. “Las dificultades que pueda tener el sistema no pueden ser una barrera de acceso para que las personas no se vacunen”, aseveró.

En tanto, y consultada al respecto, Lustemberg consideró que la [campaña de vacunación en escuelas públicas(https://ladiaria.com.uy/salud/articulo/2026/5/el-gobierno-iniciara-una-nueva-campana-nacional-de-vacunacion-en-escuelas-publicas-el-jueves-28-de-mayo/)], que se lanzó hace dos semanas, tuvo “una muy buena respuesta por parte de los padres” por el momento. La ministra evaluó que la medida “es una estrategia que tiene que ir escalando”, y que si bien comenzó en “escuelas donde pueda haber mayores dificultades en el acceso [a las vacunas]”, el principal objetivo es alcanzar “todos los centros educativos”. “Es una estrategia que acerca la salud a los centros educativos”, valoró.

Asimismo, y como parte de otras iniciativas que buscan mejorar los niveles de alcance, dijo que la cartera que preside busca lograr que las instituciones de salud “aumenten los horarios [y] aumenten los días de atención”. “No puede ser que uno vaya al lugar y para la vacunación antigripal tenga que tener tiques, números [y] horarios limitantes de 8.00 a 14.00 cuando la mayoría de gente sale de trabajar en horario vespertino”, lamentó Lustemberg, que convocó a “buscarle la vuelta en cada uno de los lugares”.