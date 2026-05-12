A partir del jueves 28 de mayo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) anunciaron que volverá la campaña nacional de vacunación en escuelas públicas a través de una estrategia desarrollada en conjunto con la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (CHLA-EP).

La subdirectora general de la DGEIP, Selva Pérez, dijo este lunes en rueda de prensa que será “sumamente pautada, procesada y planificada” entre la cartera, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), los colectivos docentes y las familias de los estudiantes en lo que calificó como “una acción de protección de las infancias”. “Hace mucho tiempo que se dejó de hacer esta acción en las escuelas y entendimos, como Estado uruguayo, que si tenemos foco en la infancia tenemos que pensar en acercarle la posibilidad de la vacunación a cada niño que lo necesite —y esto es muy importante que quede claro para toda la población— siempre que la familia lo autorice”, explicó.

Aclaró que no será una acción masiva, sino que se prevé una planificación entre el centro educativo y los equipos de salud correspondientes para que se apersonen en el lugar de estudio una vez que la directora recogió las autorizaciones de las familias dispuestas a que los niños sean vacunados. En ese sentido, por su carácter procesual, se extenderá durante todo 2026 y continuará durante 2027, estimó. Según información de Presidencia, en primera instancia el proyecto comenzará en Montevideo, Flores y Salto, con la meta de acceder a las más de 2.200 escuelas de todo el país y, aunque está previsto para el ámbito público, no se descarta implementarlo también en el sector privado.

Por su parte, el subdirector general de Salud, Gerardo Bruzzone, detalló que la iniciativa incluirá todo el esquema nacional de vacunación vigente pero se hará foco en las que se inoculan a los 5 y 11 años, el llamado “refuerzo escolar”. “Cuando las familias autorizan a que los niños se vacunen, previamente la CHLA-EP recibe esa información, puede hacer un análisis de toda la situación vacunal de esos niños y, cuando llegan a las escuelas, ya llegan con un plan a medida para cada niño de las vacunas que necesita ese chiquilín”, indicó. De acuerdo a información del MSP, entre las incluidas están los refuerzos escolares de triple bacteriana, antivaricela y dpaT, así como la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y meningococo ACWXY.

Según Bruzzone, las familias que deseen estar presentes a la hora de la vacunación “sin duda que pueden participar” y “están todos invitados”, pero quien no pueda “también va a poder vacunar al niño”. A partir del lunes pasado y a lo largo de esta semana llegará a las escuelas la documentación para los consentimientos junto a información y materiales educativos para las familias con el objetivo de que “sepan de qué se trata y cuáles son las vacunas que se pueden llegar a dar”, entre otros. Una vez firmado el aval, lo recibe la directora de cada centro educativo, quien lo deriva a la CHLA-EP para realizar el análisis de cada situación y posteriormente pautar la fecha de la visita médica a cada una de las escuelas: “La primera es la del 28 de mayo, pero luego se van a ir sumando nuevas instancias”, dijo Bruzzone.

“A partir del primer año de vida y hasta los dos años, que es donde tenemos un montón de vacunas para los chiquilines, llega cerca del 97% de cobertura. Es un muy buen dato. Baja un poquito en el refuerzo escolar y a medida que van pasando los años: ahí sabemos [...] que estamos en el 90-91% a nivel nacional”, indicó el jerarca sobre la cobertura. Detalló que la idea es “llevar la salud a donde transcurre la vida de la gente”, en este caso, las aulas.