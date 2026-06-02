La diputada Pérez Bonavita presentó un proyecto de ley para prohibir el consumo de tabaco en espacios recreativos o deportivos

La iniciativa propone modificar el artículo 3 de la ley de 2008 que regula el consumo de estos productos; desde el MSP entienden que la propuesta tiene “aspectos buenos”.

Uno de los proyectos que actualmente tiene en tratamiento la Comisión de Salud de la cámara baja es el presentado por la diputada cabildante Silvana Pérez Bonavita para la “prohibición de fumar o mantener encendidos productos de tabaco en espacios abiertos destinados a actividades recreativas o deportivas para menores de edad”, iniciativa que ingresó en agosto del año pasado.

Este martes la legisladora concurrió a la comisión para exponer sobre la propuesta, que plantea incorporar una nueva prohibición mediante un literal D al artículo 3 de la Ley 18.256, aprobada en 2008, que regula el consumo de productos de tabaco en Uruguay.

Actualmente, el artículo 3 de esa normativa establece que está prohibido fumar o mantener encendidos productos de tabaco en espacios cerrados de uso público y en lugares cerrados de trabajo. También extiende la prohibición a espacios cerrados o abiertos, tanto públicos como privados, que correspondan a dependencias de establecimientos sanitarios e instituciones del área de la salud de cualquier tipo, así como a centros de enseñanza e instituciones donde se desarrollen actividades docentes. La ley además considera como espacios cerrados aquellos espacios interiores no techados que se encuentren dentro de un área edificada.

El proyecto de Pérez Bonavita propone ampliar esas restricciones mediante la incorporación de un nuevo literal (D) que incluya a los “espacios abiertos, públicos o privados, con destino a actividades recreativas o deportivas para menores de edad, como plazas, parques y otros de similar naturaleza”.

En la exposición de motivos se señala que el derecho a la salud implica poder disfrutar de áreas y espacios públicos libres de humo, especialmente para niños, niñas y adolescentes (NNA), que no deberían estar expuestos a ambientes contaminados. La legisladora sostiene que se ha naturalizado la práctica de fumar tabaco o marihuana en plazas y parques públicos de todo el país, dejando de lado el cuidado de los espacios compartidos y de la calidad del aire que respira toda la población.

“Debemos garantizar un aire libre de humo”, afirma el texto, que plantea que el cuidado del entorno y de los espacios públicos también forma parte de la protección del derecho a la salud.

La exposición de motivos agrega que el proyecto busca prohibir el consumo de tabaco en espacios recreativos o deportivos destinados a niños y adolescentes debido a que el uso de esas sustancias en plazas y parques genera, según se argumenta, un ambiente tóxico y nocivo para quienes utilizan esos lugares. En ese sentido, se considera prioritario que las áreas destinadas a la recreación y al deporte de niños y adolescentes permanezcan libres de humo de tabaco, nicotina y marihuana, y que además cuenten con cartelería que informe sobre la prohibición.

La marihuana también queda comprendida dentro de la iniciativa. Según se explica en el proyecto, la Ley 19.172, de 20 de diciembre de 2013, que regula y controla el cannabis, establece en su artículo 13 la aplicación de las medidas de protección de espacios y las prohibiciones previstas en el artículo 3 de la Ley 18.256. Por lo tanto, las restricciones que actualmente rigen para los productos de tabaco también alcanzan a quienes consumen cannabis.

De esta forma, la propuesta busca que todos los espacios abiertos, públicos o privados, destinados a actividades recreativas o deportivas para menores de edad, como plazas, parques y otros lugares de similar naturaleza, estén libres de humo de tabaco, nicotina y marihuana, promoviendo una convivencia ciudadana más saludable.

Tras concurrir a la comisión este martes, Pérez Bonavita dijo a este medio que espera que el proyecto avance hacia su aprobación en el corto plazo y señaló que recibió respaldo de los integrantes del ámbito parlamentario, entre ellos el diputado del Frente Amplio Federico Preve. Además, sostuvo que la iniciativa cuenta con el visto bueno del Ministerio de Salud Pública (MSP).

En diálogo con la diaria, Preve afirmó que la nueva regulación “tiene apoyo” y que representa “un avance en la regulación del tabaco, un paso más en la profundización de las políticas”, al tiempo que contribuye a proteger la salud de niños y adolescentes.

Por otra parte, fuentes del MSP consultadas por este medio señalaron que la iniciativa tiene “aspectos buenos”.