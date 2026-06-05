El Mides y ASSE trabajan en que los centros para personas en situación de calle sean “nodos de salud”

Autoridades de MSP y Asse, el jueves 5 de junio, en el Ministerio de Salud Publica durante la presentación de las acciones estratégicas para situación de calle, adicciones y salud mental.

Los jerarcas de ambas instituciones detallaron los dispositivos disponibles, entre ellos, las policlínicas móviles, y adelantaron que tras evaluar su funcionamiento prevén replicarlo en “otras partes del país que también están con situaciones similares”

Este viernes, enmarcado en la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle que impulsa el gobierno, el director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard, y la vicepresidenta de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcela Cuadrado, dieron una conferencia de prensa durante una jornada de trabajo en el centro Bethania —ubicado en Enriqueta Compte y Riqué al 1287— de la Dirección Nacional de Protección Social (DNPS) para informar sobre el trabajo conjunto de las instituciones.

Gerhard indicó que se trata de un dispositivo orientado a la “contención y respuesta inmediata”, una nueva modalidad que inició en 2025 como respuesta al sinhogarismo y que actualmente se encuentra funcionando en cuatro centros con más de 400 plazas en total. Sobre el centro Bethania en particular, dijo que además de ser más grande se puede ingresar “los 365 días del año las 24 horas” y “atiende entre 60 y 70 personas”.

Los esfuerzos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que apuntan a “facilitar las vías de ingreso” constituyen un “pilar” que se complementa con “los [centros] Puertas Abiertas, el plan Comunidad a la Calle, las duplas itinerantes y que los centros puedan permitir el ingreso no solo de 18.00 o a las 20.00, sino en cualquier momento que la persona lo desee”.

Por otro lado –vinculado al paquete de medidas que presentaron el Mides, ASSE, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Junta Nacional de Drogas (JND)–, explicitó que junto a las autoridades sanitarias prevén “acercar la respuesta de salud a las personas” buscando que los centros se conviertan en “nodos de salud” a través de respuestas “estructurales” ya que la situación de calle trae aparejadas otras problemáticas como dificultades para la inserción laboral y educativa.

El rol de ASSE

Cuadrado precisó que las labores que ASSE desarrolla en el centro remiten al primer nivel de atención e involucra a dos móviles, uno con vacunas y el otro con un equipo “donde viene médico, auxiliar de enfermería, licenciado y registros”. “Como un consultorio, utilizan el policlínico y atienden a todas las personas que lo necesitan. Es una policlínica de atención inmediata. Esta policlínica, por ejemplo, el viernes pasado atendió a 30 pacientes”, indicó.

Uno de los anuncios del jueves remite a que habrá una mejora en esa dimensión, con tres policlínicas móviles de esas características “trabajando en los diferentes refugios o ubicados en puntos estratégicos del área metropolitana” que contarán con equipo médico y una amplia gama de profesionales que incluye odontólogos y parteras. Otro dispositivo disponible es un móvil del SAME 105 que trabaja en conjunto con el Mides “para realizar traslados o para atender si es necesario”.

Tras evaluar su funcionamiento, prevén replicar estos mecanismos en “otras partes del país que también están con situaciones similares” entre las que listó los departamentos de Maldonado y Paysandú: “Los usuarios responden bien. Lo que nos han solicitado –que es mejor atención odontológica, los medicamentos que puedan llegarles y que no tengan que trasladarse– es todo lo que estamos evaluando y valorando para poder darle esa cobertura”.