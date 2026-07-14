Danza sobre el proyecto de Bordaberry para filmar operaciones: requiere una “inyección de dinero” y “hay otras prioridades antes”

La Coalición Republicana anunció que no votará la Rendición de Cuentas en general, pero Danza dijo que cree que “seguramente” habrá instancias de negociación que “permitan flexibilizar algunas posturas”.

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, conversó con Panorama informativo de la diaria Radio sobre el proyecto de ley del senador colorado Pedro Bordaberry para instalar cámaras en los blocks quirúrgicos y filmar los procedimientos. Al respecto, el jerarca dijo que “ya hay filmaciones” en algunos block quirúrgicos de ASSE pero que “se filma las áreas donde no se está operando”, ya que “la cirugía tiene una privacidad del paciente donde hay que tener algunos recaudos de protección de datos personales, privacidad, y cuestiones donde se requiere sí o sí el consentimiento”.

La iniciativa de Bordaberry implica instalar de manera obligatoria cámaras en los blocks quirúrgicos para filmar los procedimientos, grabación a la que podría accederse si el o la paciente lo autoriza, o por exigencia de la Justicia penal. Para Danza, “se podría perfectamente implementar en otros lugares” del prestador público pero esto “tiene costo” de implementación y monitoreo. “No tenemos los recursos para ponerlo en todos los blocks de todo el territorio nacional, necesitamos una inyección de dinero para hacer eso y, si a mí me dan a elegir en qué se necesita el dinero, creo que hay otras prioridades antes”, valoró.

Tiempos de atención en ASSE

Sobre los tiempos de atención a los usuarios del prestador, Danza dijo que en esta administración se identificaron “las diez especialidades más críticas”,–entre ellas dermatología, oftalmología, salud mental principalmente de adultos, traumatología y urología– para las que se elaboraron “todo tipo de estrategias”, algunas vinculadas a “mejorar el proceso de agenda”.

“En el primer nivel de atención de la Región Sur, que es la puerta de entrada al sistema, se daba la peculiaridad de que teníamos 28 motivos de consulta”, ejemplificó. Redujeron esa cifra a ocho porque había “mucha lista de espera pero todas esas 28 puertas de entrada no llenas”. Además, para combatir el 25% de ausentismo que actualmente se registra en las consultas, también implementaron “recordatorios de todo tipo y color”, como mensajes de texto o llamadas, indicó.

En marzo, la diaria informó que médicos y usuarios de ASSE denunciaron que el prestador canceló listas de espera sin avisar. Consultado al respecto, Danza dijo que “no se cancelaron consultas”, sino que “lo que se hizo fue depurar las listas” de “personas que tenían consultas duplicadas”, que “estaban anotadas y ya no la necesitaban” o que sus motivos de consulta “podían resolverse en otro nivel asistencial”.

“No le cancelamos la consulta a nadie. Desde luego que la orden que dimos fue que nadie se quede sin su consulta necesaria y sin su motivo de consulta atendido. Ahí pueden haber habido errores humanos, porque esto se hizo en parte con inteligencia artificial, que se programó específicamente para este asunto, y en parte a tracción a sangre también”, indicó.

ASSE y la seguridad: “La regla es ir a todas partes”

Según Danza, el personal de ASSE tiene “una enorme vocación de servicio” y “va a todos lados”: “La regla es ir a todas partes” e ir con funcionarios policiales “es la excepción, no la regla”. El jerarca dijo esto enmarcado en la problemática que afrontan algunos equipos de salud cuando ingresan a las denominadas zonas rojas, y agregó que un comisario de la Policía Nacional está “radicado en ASSE” para “prevenir y controlar todas las cuestiones de seguridad” cuando surgen problemas en centros de salud o se necesita ir a “lugares vulnerables”.

Además, se firmó un convenio de “mediadores” con el Ministerio del Interior, que es un plan piloto y funciona en el Hospital del Cerro y en el Hospital Pasteur, señaló Danza. El jerarca explicó que en algunos centros puntuales, “cuando vienen personas heridas de bala, apuñaladas, del sistema carcelario o que se prevé que pueden desencadenar reacciones de violencia secundarias”, pueden “intermediar entre el equipo de salud y la policía” evitando “la revancha”.

Rendición de Cuentas: “Confío en que habrá discusiones, acuerdo y capacidad de diálogo”

La Coalición Republicana anunció que no votará la Rendición de Cuentas en general, pero Danza dijo que cree que “seguramente” habrá instancias de negociación que “permitan flexibilizar algunas posturas”. “Confío en que habrá discusiones, acuerdo y capacidad de diálogo para poner las mejores disposiciones al servicio de las necesidades de la gente”, acotó.

El presidente de ASSE detalló que el proyecto del gobierno contiene cuatro artículos para el prestador de salud. Tres son “trasposiciones de fondos del rubro gastos al rubro sueldos”: 670 millones de pesos son “para reforzar lo que tiene que ver con los cuidados intensivos y los cuidados moderados”, otro se vincula a “poder contratar profesionales extranjeros a través de la Comisión de Apoyo” y en tercer lugar se prevé “un ajuste salarial para fin de año”.

El cuarto se vincula a los concursos para que “sean abiertos, públicos y no tengan término”. Así, la idea es que, “si la evaluación de la persona que ingresa por concurso es favorable, pueda renovarse”.