Fundación Peluffo Giguens amplía el apoyo psicológico a personas con cáncer en alianza con Revolución del Colibrí

La Fundación Peluffo Giguens anunció una alianza con Revolución del Colibrí para ampliar el acceso al acompañamiento psicoemocional de personas con diagnóstico de cáncer en todo el país. A partir de este acuerdo, quienes atraviesen la enfermedad podrán acceder a cuatro encuentros gratuitos con psicólogos voluntarios, independientemente de su lugar de residencia o de si son usuarios del hogar de la fundación.

Cada año, cerca de 9.000 personas del interior viajan a Montevideo para hacer tratamientos o controles oncológicos. Para quienes deben permanecer en la capital, la Fundación Peluffo Giguens ofrece alojamiento en el hogar La Campana, además de alimentación y acompañamiento psicosocial durante el proceso.

Con la nueva iniciativa, el apoyo psicológico se extiende a todas las personas con diagnóstico de cáncer. El servicio se brindará en coordinación entre el departamento psicosocial de la fundación y Revolución del Colibrí, una agrupación de psicólogos voluntarios liderada por el psicólogo Alejandro de Barbieri.

La propuesta abarca cuatro consultas gratuitas con alguno de los 29 profesionales que integran la red de voluntarios. Finalizada esa etapa, el paciente y el psicólogo podrán acordar la continuidad del proceso terapéutico con un arancel de 700 pesos por consulta.

Para acceder al servicio, las personas interesadas deberán comunicarse por Whatsapp al 091 035 447. A partir de ese primer contacto, Revolución del Colibrí asignará un profesional y coordinará los encuentros, que se realizarán principalmente de forma virtual.

Tras el acuerdo, desde la fundación señalaron que la experiencia acumulada durante más de tres décadas de trabajo evidencia el fuerte impacto emocional que supone recibir un diagnóstico de cáncer y la importancia de contar con apoyo desde el comienzo del tratamiento.

“Cada persona recibe la noticia del diagnóstico de manera diferente, pero todas necesitan sentirse escuchadas, contenidas y acompañadas tras el golpe emocional. Con esta alianza buscamos estar presentes desde el primer día, porque sabemos que este apoyo inicial es vital en el éxito del tratamiento”, dijo Mariana Arsuaga, licenciada en Trabajo Social y coordinadora del equipo psicosocial de la fundación.

La alianza busca fortalecer la red de apoyo para que las personas diagnosticadas con cáncer cuenten con acompañamiento psicoemocional desde las primeras etapas del proceso, independientemente del lugar del país en el que residan.

Por su parte, De Barbieri sostuvo que “el diagnóstico de cáncer genera un impacto enorme en la persona y en todo su entorno. Nadie está preparado para recibir una noticia así. Acompañar ese primer momento puede hacer una diferencia muy importante”.