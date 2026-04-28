El vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Daniel Olesker, dejará ese organismo para pasar a ocupar la subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Olesker confirmó a la diaria que así se lo propusieron, en una reunión, el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Industria, Fernanda Cardona.

Olesker dijo que personalmente valora el cambio como “súper positivo” y destacó que le permitirá enfocarse en temas en los que se ha especializado, en materia económica, productiva e industrial. Además, consideró que con Cardona podrán trabajar de forma “complementaria”.

Según supo la diaria por fuentes del gobierno, la actual subsecretaria, Eugenia Villar, no tiene el mejor relacionamiento con Cardona y, además, se valora que no ha sido “proactiva” en la gestión, por lo tanto se decidió sustituirla. Villar es cercana a la vicepresidenta Carolina Cosse.

La vicepresidencia de ASSE será ocupada por la actual vocal del organismo, la doctora Marcela Cuadrado, quien fue presidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria y consejera nacional del Colegio Médico del Uruguay. En el lugar de Cuadrado, como vocal, quedará el licenciado en Enfermería Carlos Valli, quien actualmente se desempeña como director departamental de Salud de Montevideo.