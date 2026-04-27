El subdirector general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Gilberto Ríos, presentó su renuncia al cargo, según informó este lunes la periodista Patricia Madrid y confirmó la diaria con fuentes de la cartera.

La salida de Ríos se da apenas unos días después de que la directora general de Salud del MSP, Fernanda Nozar, también renunciara a su puesto. Nozar, que estaba de licencia por “motivos personales”, se dedicará de manera exclusiva a la actividad académica; tiene previsto concursar por el grado 5 de ginecología, su especialidad.

Ríos, especialista en administración de servicios de salud, también se había desempeñado como subsecretario general de Salud en el primer gobierno del Frente Amplio, entre 2005 y 2010. En el segundo gobierno frenteamplista, en tanto, fue director general de Salud. A su vez, entre 2015 y 2020, en el segundo mandato de Tabaré Vázquez, ocupó la dirección de Relaciones Internacionales del MSP.