La directora general de la Salud, Fernanda Nozar, dejará el cargo en el Ministerio de Salud Pública para dedicarse de lleno a la actividad académica.

Consultada por la diaria, Nozar dijo que estaba de licencia por “motivos personales”. Sin embargo, fuentes del Frente Amplio indicaron a este medio que no se reintegrará al cargo porque se dedicará a la actividad académica y tiene previsto concursar por el grado 5 en su especialidad, la ginecología.

Nozar es doctora en Medicina, especialista en ginecología y obstetricia. Además, cuenta con subespecialidades en cirugía ginecológica, oncoginecología y trastornos del suelo pélvico. Tiene un posgrado en gestión de servicios de salud. Es profesora agregada de ginecotocología en la Universidad de la República y actualmente es presidenta de la regional Montevideo del Colegio Médico del Uruguay.

Entre sus áreas de interés se destacan la formación de recursos humanos, el enfoque humanista en la medicina y el bienestar de los equipos de trabajo. En el ámbito de la gestión, se desempeñó como directora del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell y lideró el diseño e implementación del primer Plan Nacional de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, que marcó un hito en la salud pública del país, según publicó en X Cristina Lustemberg, la ministra de Salud Pública, en la presentación del gabinete cuando asumió el actual gobierno.

Aún no está definido quién ocupará el cargo que deja vacante.