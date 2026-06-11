Jefe de cirugía del Hospital de Florida anunció suspensión de coordinación y policlínica por condiciones laborales y asistenciales

Álvaro Vega atribuyó la medida a la falta de anestesistas y a problemas de equipamiento en el centro de salud; ASSE divulgó un comunicado y aseguró que las cirugías “siguen plenamente garantizadas” porque las suspensiones no están autorizadas.

El jefe de cirugía del Hospital de Florida y excandidato a intendente del departamento por el Frente Amplio (FA), Álvaro Vega, anunció esta semana en diálogo con distintos medios del departamento la suspensión de las coordinaciones quirúrgicas y, a partir del lunes 15 de junio, también de las policlínicas especializadas. La decisión responde a una serie de carencias que enfrenta el sanatorio, que según entiende comprometen la correcta atención.

En diálogo con la diaria, Vega dijo este jueves que las medidas serán “por tiempo indefinido”, se mantendrán hasta “conversar para ver cuáles son las soluciones” y “no dependen del patrón”, ya que los cirujanos están “contestes” de que no es posible operar en esas condiciones.

Respecto a los reclamos, el médico abordó la falta de especialistas y dijo que solamente cuentan con dos anestesistas, una situación que se “ha prolongado en el tiempo” sin un “proyecto de solución”, pero no hay profesionales que cumplan esa tarea los fines de semana y tampoco los miércoles.

También hay problemas con la esterilización porque el equipo actual “no puede esterilizar las gasas” ni otros insumos quirúrgicos, siendo que “había una licitación que fue recurrida y cayó porque no la pagaron, o sea que nunca se sabe cuándo volverá a haber un autoclave”. El laparoscopio –equipo para realizar cirugías mínimamente invasivas– “llegó a la obsolescencia” tras 18 años de funcionamiento, el mamógrafo también se averió y “en el aparato de rayos no se pueden hacer las placas con contraste”.

La respuesta institucional: evitar la “alarma pública”

Por su parte, ASSE divulgó un comunicado al que accedió la diaria en el que planteó que el equipo de laparoscopía se encuentra en un proceso de reparación tras dejar de funcionar el viernes 5 de junio, además de consignar que prevén la “apertura de una licitación pública para adquirir dicho equipo, por lo que nuestra unidad recibiría uno nuevo”. Sobre la esterilización, afirmó que “brinda todas las garantías asistenciales que se requieren”.

Por otro lado, la misiva sostuvo que la dirección “no ha autorizado ni autorizará la suspensión de las policlínicas de cirugía” y las consultas externas “se mantienen en sus días y horarios habituales”. Asimismo, aseguró que “no se autoriza la suspensión de ningún acto quirúrgico que no dependa estrictamente del equipamiento de laparoscopía que está siendo sustituido” y “todas las cirugías convencionales y de urgencia siguen plenamente garantizadas”.

Ariel Pissano, director departamental de Salud en Florida, reafirmó que el rol del MSP en el territorio se vincula a “la preocupación por la asistencia y la calidad de la atención al usuario”. Apuntó que “viene desarrollando una serie de acciones que seguramente impacten a mediano y largo plazo” ante la falta de especialistas, está “caminando hacia la destercerización” y las instituciones “siguen su funcionamiento permanentemente porque tienen planes de contingencia”.

El jerarca reafirmó que el comunicado emitido por ASSE es “meridianamente claro”. Subrayó que los funcionarios públicos están “regidos por ciertas normas” y, al momento de realizar declaraciones, es preciso “evitar la alarma pública” para que la población “tenga la tranquilidad de que el servicio funciona de manera adecuada”: “Las responsabilidades con respecto al doctor Vega, su actuación y las declaraciones públicas le corresponden a la administración de ASSE”, apuntó.

“El doctor Vega hace muchos años que pelea por la salud de sus usuarios –como lo hago yo, como lo hacen otros médicos–, pero eso no nos habilita a generar una alarma pública, nos habilita a dialogar, conversar y encontrar entre todos las mejores soluciones con el foco en el usuario, no en nuestras situaciones personales, que a nadie le importan”, aseveró.

Además, llamó a distinguir entre una “acción individual” y reivindicaciones respaldadas por sindicatos, siendo que “hasta ahora no hay ningún comunicado de ningún gremio”. En esa línea, dijo que el equipo de gestión replicó con una contestación clara y apuntó a que tanto las policlínicas como las cirugías que no dependen del laparoscopio continuarán: “Tú sos un funcionario, tú tenés una jerarquía, tú seguís reglas y si faltas al trabajo tenés una sanción”, ejemplificó.

Sobre la denuncia, dijo que “tiene que ver mucho con las improntas personales de cada uno”, pero desemboca en situaciones que “no creo que le vayan a aportar una solución a la población”. Consideró que el hecho de que Vega no dialogue con la ministra “no llama para nada la atención” porque “no debemos saltear procedimientos y pasos”, ya que “cada uno tiene una labor y debe ubicarse en el rol que cumple”.

Asuntos políticos

Desde el FA en Florida dijeron a la diaria que todavía se encuentran “analizando la situación” a raíz de que vivieron “situaciones muy dolorosas” en el último tiempo. La fuerza política sigue de luto tras el fallecimiento de la vicepresidenta de la departamental, Tatiana Pérez Gasso, a quien describieron en redes como una “militante incansable, compañera y amiga” comprometida con las “causas justas y populares, dedicada a la militancia y a la construcción colectiva de una sociedad donde nadie se quede atrás”.

Vega dijo que le solicitó al presidente de la departamental, Richard Tessier, citar una reunión que “después, por diversas razones, se suspendió”. Consultado respecto a si tras impulsar el reclamo recibió comentarios por parte de sus correligionarios, indicó que sí los recibió “de la gente común y de muchos frenteamplistas que están fastidiados porque han tenido claro que esta gestión de salud está con mil problemas”, mientras no existe “un plan de desarrollo”, sino que “el interior simplemente ha sido ignorado”.

El médico cuestionó la gestión del Ministerio de Salud Pública (MSP). Reconstruyó que a su titular, Cristina Lustemberg, le dijo que al directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) “le faltaba interior” cuando se conformó y el tiempo le “ha venido dando la razón”. Aunque charlaron “un montón de veces sobre muchos temas”, el diálogo se interrumpió tras asumir la titularidad de la cartera y no se ha restablecido, tampoco ante la situación actual.

Apuntó que el deterioro del hospital público remite a la administración nacional del Partido Nacional (PN) porque “no había un plan de progreso y desarrollo”, sino que implicaba “tercerizar todo lo que pudieran”: “En esta etapa teníamos la expectativa, me parece que fundada, de que las cosas fueran cambiando, pero la realidad es que no ha cambiado absolutamente nada. Lo que hace un año era problemático, ahora es mucho más crudo y agudo de lo que teníamos antes”, cerró.