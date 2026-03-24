Este lunes comenzó la campaña de vacunación antigripal en todo el país, con 600.000 dosis disponibles. En el primer día se suministraron unas 35.000 dosis, según supo la diaria en diálogo con fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La titular de la cartera, Cristina Lustemberg, informó este lunes, en la presentación de la campaña, que la vacunación “reduce en un 40% las hospitalizaciones y evita en más de un tercio las evoluciones graves” de la enfermedad causada por el virus de la influenza H3N2.

Destacó que es especialmente importante para algunos grupos de riesgo: niños de entre 6 meses y 5 años, embarazadas y mujeres en el período posterior al puerperio –hasta seis meses–, personas con enfermedades crónicas u oncológicas y mayores de 65 años.

Agregó que, en el contexto actual, también se incluyen como grupos de interés las personas que trabajan en contacto con aves o en la cadena productiva, así como trabajadores del sector ganadero y lácteo, además de maestros y bomberos, debido a su potencial exposición al virus de la influenza.

La campaña se implementará entre marzo y agosto, y las dosis estarán disponibles en vacunatorios de instituciones de salud públicas y privadas. La inoculación es más efectiva cuando se realiza antes del incremento de la circulación viral, es decir, antes de la llegada del invierno. Su efecto se activa aproximadamente dos semanas después de recibir la vacuna.

Si bien es común que la población piense que la dosis causa gripe, desde el ministerio aclararon que “no puede causarla, ya que contiene virus inactivados y su perfil de seguridad está ampliamente estudiado, con eventos adversos generalmente leves y transitorios”.

Los usuarios del sistema de salud pueden solicitar la vacuna en cualquier vacunatorio, no necesariamente en el de su prestador. Los de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, que cuenta con unos 100 puestos en todo el país, están abiertos entre las 7.00 y las 17.30.

Covid-19

A su vez, este lunes también se lanzó la vacunación contra la covid-19, adaptada a las últimas variantes en circulación. “Es una medida preventiva fundamental”, especialmente para adultos que se encuentren en establecimientos de larga estadía, explicó este martes la directora general de Salud, Fernanda Nozar. Agregó que, al igual que la vacuna antigripal, esta no requiere prescripción médica y ambas pueden administrarse en el mismo momento.

La última vez que el ministerio reportó nuevas variantes del virus fue en agosto de 2025: nimbus y frankenstein, dos subvariantes de ómicron. De todas maneras, no generaron en ningún momento un aumento en las hospitalizaciones ni en la mortalidad; la circulación de covid en el país se mantiene baja.

Sarampión

Este miércoles, en rueda de prensa, Lustemberg se refirió al sarampión, otro virus altamente contagioso. Destacó que tanto en Río Negro como en Montevideo, departamentos donde se detectaron casos importados durante los últimos meses, se cerró la vigilancia epidemiológica y el seguimiento, ya que las personas involucradas se recuperaron.

“Uruguay vuelve a la situación de cero casos”, afirmó, aunque recordó que toda la región atraviesa un “resurgimiento global” de la enfermedad, por lo que “hay que seguir reforzando la vacunación”.

La gripe, el sarampión y la covid pueden presentar síntomas similares, como fiebre, malestar general, cansancio, dolor de cabeza y tos, especialmente en las primeras etapas, lo que puede dificultar su diferenciación si no se consulta al médico.

Aun así, suelen presentar características que permiten distinguir las enfermedades. La gripe suele comenzar de forma repentina, con fiebre alta y dolores musculares intensos; la covid puede incluir pérdida del olfato o del gusto, además de síntomas respiratorios como congestión o dolor de garganta, mientras que el sarampión se caracteriza por la aparición de una erupción cutánea, conjuntivitis y manchas en el interior de la boca.