El Ministerio de Salud Pública convocó a una conferencia de prensa para actualizar la situación nacional y regional del sarampión luego de que hace dos semanas confirmó tres casos de sarampión en una localidad de Río Negro.

En la conferencia, encabezada por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, desde la cartera informaron que actualmente el sarampión experimenta “un resurgimiento global impulsado por brechas de vacunación y alta movilidad poblacional”.

Puntualmente en la región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó el 10 de noviembre “la pérdida del estatus de la región libre de transmisión endémica, debido al restablecimiento de la circulación sostenida del virus en Canadá”, también en México y en Estados Unidos.

En las últimas semanas se observó un incremento sostenido de casos. Hay brotes activos en Bolivia, Brasil, Paraguay y Belice. La mayoría se asocia a casos importados, agregó Lustemberg.

Respecto a los casos detectados en San Javier, la ministra explicó que el 19 de noviembre se notificó un caso sospechoso en un núcleo familiar, en personas con baja adherencia a la vacunación, muchas de ellas sin las dosis respectivas, con un viaje reciente a Bolivia. Presentaron los síntomas típicos de la enfermedad entre el 11 y el 13 de noviembre, con erupción entre el 15 y el 17. Finalmente, se confirmaron cuatro casos por laboratorio más un caso con nexo epidemiológico. Todos evolucionaron favorablemente, según Lustemberg.

Posteriormente se activó el protocolo del MSP; se coordinó con los prestadores de salud de Río Negro y de Paysandú un análisis epidemiológico, y se activó el Sistema Nacional de Emergencia entre distintas instituciones. Se está haciendo el monitoreo de contacto de los casos positivos que establece el protocolo, durante 21 días. Se capacitó a 500 trabajadores de la salud y los centros educativos aplicaron la virtualidad.

Sobre el sarampión, Lustemberg sostuvo que se trata de un virus “muy contagioso”. Agregó que es una enfermedad potencialmente grave que, por lo general, presenta fiebre y erupción cutánea que comienza desde la cabeza hacia abajo; se contagia por gotas de saliva cuando alguien que porta el virus tose o habla fuerte. Es por vía respiratoria el contagio y no a través de la erupción que genera, como a veces se cree, aclaró. La ministra explicó que cuando alguien que porta la enfermedad tose contagia a 16 personas; el virus tiene un radio de contagio mucho más amplio que otras enfermedades respiratorias y se mantiene en el ambiente entre dos y tres horas.

Sostuvo que el 30% de las personas presenta alguna complicación y una de cada cuatro requiere internación. A su vez, una de cada 1.000 o 2.000 fallece, es una enfermedad que mata cerca de 300 personas por día en el mundo. El período de incubación es de entre 7 y 18 días. Se transmite de cuatro a seis días antes de que aparezca la erupción en la piel y cuatro días después, detalló.

Es una enfermedad inmunoprevenible que puede eliminarse a través de la vacunación. Para no contagiarse y, por ende, no contagiar, todas las personas deben tener las dos dosis de la vacuna que está disponible en nuestro país. En Uruguay es obligatorio que los niños la reciban a los 12 meses la primera dosis y a los 15 meses la segunda.

Desde el MSP pidieron especial atención a los nacidos luego de 1967 para saber si tienen las dos vacunas ya que la segunda dosis se incorporó en 1992, entonces, en ese período, por más que adhirieron, es probable que no cuenten con la última dosis; ante la duda, deben acercarse a un vacunatorio para corroborarlo porque puede que no figure en el registro de vacunas. Quienes no encuentren ningún registro se deben dar las dos dosis –con un lapso de un mes entre dosis–, y quienes ya cuenten con una deben darse sólo la segunda.

Las especialistas sostienen que es “una vacuna segura”, que no se debe indicar sólo a las personas inmunodeprimidas graves —por ejemplo, con una enfermedad oncológica en quimioterapia, alguien con leucemia— y embarazadas; el resto se puede vacunar. Las embarazadas que no tengan las dos dosis pueden recibir otros tratamientos y medidas alternativas preventivas, sobre todo para las que sean contacto de algún caso positivo.

Sobre las vacunas, Lustemberg agregó que se identificaron –por departamento, prestador de salud y lugar de estudio– a 6.715 niños de entre 2 y 5 años con una sola dosis, que no protege; a su vez, 13.031 adolescentes y niños entre 6 y 12 años. “Los más afectados en caso de infectarse son los niños menores de un año; por eso, en caso de viajar al exterior, deben tener “la dosis 0”, que se da entre los seis y los 11 meses, agregó la ministra.

“Nos encontramos en una situación epidemiológica que debemos atender”, enfatizó. “El país no puede perder la capacidad de estar libre de sarampión”. Uruguay mantiene la eliminación de la transmisión endémica desde 1999. Desde entonces sólo se han detectado casos importados sin brotes; a comienzos de 2025 se registró un caso importado que no generó transmisión secundaria. Esto fue “gracias a la vacunación universal, obligatoria y gratuita” contra la enfermedad, concluyó.

El próximo sábado habrá una jornada de vacunación en los 19 departamentos. Además de los vacunatorios ya instalados, habrá otros en puntos estratégicos de los departamentos, que además tendrán horario extendido. Las personas pueden solicitar la vacuna en cualquier punto; no tiene que ser el vacunatorio de su prestador de salud.