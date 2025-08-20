El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó este miércoles la circulación en Uruguay de las variantes de covid-19 Nimbus y Frankestein. El comunicado de la cartera indica que la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó a la primera -cuyo nombre científico es NB.1.8.1- en mayo y con un aumento en diversos países con una “severidad estimada leve”. En el caso de la XFG o Frankenstein, se detectó “con mayor frecuencia” en India central y surgió de la “recombinación de dos sublinajes de Ómicron”.

La cartera de salud explica que las diferencias entre las variantes son “genéticas y pequeñas” con “entre tres y diez mutaciones en la proteína Spike” que tiene el virus. Aún así, aclara que estas diferencias “pueden influir en la capacidad de transmisión y en la evasión parcial de la inmunidad”.

En relación a estas variantes, no ha habido un aumento en hospitalizaciones y la mortalidad, según el MSP, e indica que la circulación del covid-19 en el país “se mantiene baja con valores de positividad cercanos al 2%”. Lo que sí predomina en este periodo son otros virus respiratorios como la influenza y VRS (Virus Respiratorio Sincicial).

Los síntomas más comunes del covid-19 son: dolor de garganta intenso, fatiga y fiebre leve. A su vez, el MSP señala que las nuevas variantes detectadas “podrían tener mayor transmisibilidad y cierta evasión de anticuerpos”, aunque, aclara, “las vacunas actualizadas para JN.1 mantienen eficacia protectora”. Un informe de la cartera de enero de este año sobre la vacunación informó que “las secuencias genéticas de SARS-CoV-2 en bases de datos públicas provienen de la variante JN.1”, que refiere a la variante Ómicron.

En un comunicado de fines de julio del MSP, en el que informaba sobre la variante Frankestein pero afirmaba que aún no había llegado a Uruguay, se apuntaba que si bien los síntomas son los comunes a las otras variantes del virus, un “rasgo distintivo” de la Frankenstein es la ronquera o pérdida temporal de voz, lo cual “podría actuar como indicador precoz”.

Para ese entonces, el MSP comunicó que se habían reportado 1.648 secuencias de la variante en 38 países, con mayor presencia en India y otros países del sudeste asiático. Asimismo, se había registrado un aumento de casos por esta variante en Europa y América. Por ejemplo, en el total de los casos de Brasil, representaba el 62% de estos, y en el Reino Unido, para fines de mayo, la representación era del 30%. A nivel mundial, la presencia de la Frankenstein pasó de 7% al 22,7% de los casos secuenciados.

Por otro lado, la secretaría de Estado había afirmado que “no hay evidencia de que esta variante provoque cuadros clínicos más graves ni mayor mortalidad en comparación otras variantes de Omicrón”.

Según el MSP, la situación de este virus está bajo monitoreo y “ante cualquier cambio relevante”, se informará sobre ello a la población. La recomendación de la OMS es tener actualizados los esquemas de vacunación y los respectivos refuerzos, sobre todo para las personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas; consultar ante síntomas respiratorios como ronquera o febrícula; continuar con las medidas de higiene y ventilación; y evitar el contacto con personas vulnerables.