El módulo 1 de la feria artesanal de la Plaza Artigas en Punta del Este se vio afectado tras la voladura de parte del techo y otras roturas tras el temporal del lunes, y desencadenó la clausura del espacio por parte de Bomberos. 30 artesanos se tendrán que reacomodar en el módulo 2, un espacio reducido, hasta nuevo aviso.

La presidenta de la comisión de trabajo que reúne a los y las artesanas, Eliana Pereira, dijo a la diaria que el jueves habrá una asamblea general urgente para conversar sobre “las mejoras que necesitan [y] cuánto tiempo va a llevar [la restauración del módulo 1], porque estamos perdiendo media feria”.

Los y las artesanas se encargaron de reacomodar el módulo 2 que “no fue tan golpeado como el módulo 1, que sufrió roturas graves”. Por el momento, van a continuar funcionando en el módulo 2 y tratarán de reconfigurarlo para que puedan entrar los 30 artesanos con sus stands, más los artesanos que ya contaban con un espacio en ese lugar.

Pereira opinó que estar en este segundo módulo “va a impedir un poco la visión porque es más lejos” y que, para facilitar el acercamiento de residentes y turistas extranjeros a la feria, tendrán que hacer cartelería o conseguir otra forma de difusión.

La artesana contó que el martes 24 intentaron rescatar lo que se había roto y mojado, dado que el lunes no concurrieron a la feria por recomendación del coordinador del establecimiento. Sin embargo, para sacar sus pertenencias tuvieron que esperar a que llegara, por la tarde, un equipo de bomberos. Esto aumentó el nivel de nerviosismo dado que algunas artesanías podrían echarse a perder. De hecho, no todas han podido ser recuperadas porque sus responsables tienen que viajar desde lugares lejanos a Punta del Este.

Un problema de larga data

Pereira aclaró que, si bien son pocos artesanos en invierno, les interesa saber qué va a pasar cuando “venga el flujo de los artesanos de verano, a los que se sumarán otros en un próximo llamado”. Aunque provisoriamente se mudarán al otro módulo, se trata de “30 familias” que quedan “aglomeradas” y que no contarán con el mismo espacio para exhibir los trabajos como antes.

La situación preocupa por la proximidad de las vacaciones de julio, que opera como una pequeña zafra para los trabajadores. Asimismo, más allá de lo ocurrido con el temporal que azotó a Maldonado, Pereira sostuvo que “la feria no contaba con un mantenimiento”. “Hace mucho tiempo que nosotros venimos luchando y habíamos advertido que los techos no estaban seguros, había grapas oxidadas y tornillos que ya no tenían tuercas”. Aunque alguna modificación se realizó, “hace mucho tiempo que no se hace el mantenimiento que se necesita”.

La esperanza de estas familias es que el módulo 1 pueda repararse a tiempo para que en el próximo verano cada trabajador regrese a su puesto. “Estamos en el tiempo justo para mejorar la feria que viene bastante caída”, agregó Pereira, quien apuesta a lograr “un diálogo fluido” con las autoridades municipales.

Si bien cada artesano venía acondicionando su puesto por cuenta propia, la comisión reclama apoyo del gobierno municipal y, sobre todo, ser escuchados. “El trabajo en la feria es nuestro sustento del día a día. Vivimos de esto y le ponemos mucha garra”, concluyó Pereira.