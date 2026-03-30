La construcción de un pabellón para la Feria Artesanal de la plaza General Artigas, la recuperación de la calle Gorlero y la reparación de la pasarela de madera de la playa Mansa son algunos de los proyectos para Punta del Este que la Intendencia de Maldonado (IDM) prevé incorporar en la ampliación del presupuesto 2026-2030, cuya presentación ante la Junta Departamental está anunciada para julio próximo.

Al detallar las propuestas a la diaria, el subdirector general de Planeamiento y Presupuesto de la IDM, Mauricio Tejera, informó que existe un anteproyecto para construir un único pabellón para la Feria Artesanal sobre la Calle 23 (El Corral), cerca de Gorlero, que será evaluado con el intendente Miguel Abella después de la Semana de Turismo.

En principio, adelantó que tienen previsto ejecutar la obra este año. El plan es “desmontar los módulos existentes y crear un pabellón flexible que, en caso de que en algún momento la feria no funcione, pueda utilizarse para otra actividad”.

Actualmente existen dos módulos, pero el subirector aseguró que “hay 16 feriantes fijos todo el año y que en temporada no llegan a 40”, por lo que “el área resulta extensa para la poca cantidad de expositores y genera una sensación de abandono, con lugares vacíos, que no invita a recorrerla”. La cifra no coincide con la informada por la presidenta de la Comisión de Artesanos, Eliana Pereira, en julio pasado, cuando el módulo 1 fue clausurado por voladura de parte del techo y roturas debido a un temporal. Entonces, Pereira afirmó que solo en ese módulo conviven “30 trabajadores” en temporada baja y que la cifra aumenta en verano.

Durante los “cuatro o cinco meses” que demandará la construcción del pabellón, según lo planteado por Abella a los artesanos y las artesanas en una reunión en febrero pasado, “podrían ser reubicados en la terminal de Punta del Este”, dijo Tejera. En este contexto, vale recordar que el intendente anunció un plan para que los ómnibus interdepartamentales no ingresen más a la península y culminen su recorrido en la terminal de Maldonado.

El Departamento de Movilidad de la IDM y el Municipio de Punta del Este trabajan en un proyecto para mejorar la circulación y el comercio en la calle Gorlero y, según Tejera, “probablemente incluya una revisión general de la plaza Artigas” y “seguramente haya un proyecto integral más adelante”. Por lo pronto, como alternativa para el traslado provisorio de los artesanos, también se evalúa “utilizar el módulo 2 o un parador costero sobre playa Brava”.

Cambios en Gorlero y restauración de las pasarelas

En el marco de la “recuperación de la calle Gorlero”, se prevé modificar el sentido de circulación de la Calle 24, además de realizar intervenciones en semáforos y un cambio vial a la altura de playa Brava. Esta última intervención “se concretará este año por administración directa”, modalidad que también se aplicará a las demás, aunque aún no se ha definido la fecha de ejecución, dijo Tejera.

También para este año está prevista la remoción de todas las “islas de Gorlero”, es decir, los elementos físicos que separan carriles o zonas peatonales. El subdirector señaló que, con esta medida, se eliminará el actual diseño de circulación de vehículos en “zigzag” y “se volverá al esquema de Gorlero ancho, con doble estacionamiento en crujía”.

Luego, se destinarán recursos a la ejecución de pavimentos e iluminación, “contemplados en los bolsones correspondientes a la dirección de Obras Públicas” de la IDM.

Por otra parte, indicó que el Departamento de Planeamiento y Presupuesto entregó un anteproyecto a Movilidad para estudiar un cruce en la zona de la Liga de Fomento de Punta del Este. La intención es “mejorar las diagonales de pasaje desde playa Mansa a la Brava y viceversa”.

Rondas para definir proyectos prioritarios

Entretanto, el Municipio de Punta del Este proyecta “la sustitución de la madera de la pasarela de playa Mansa, desde la parada 1 a la 3, y del área del puerto”. Estas obras “se financiarán con fondos de la intendencia y se gestión estará a cargo de la Dirección de Gestión Ambiental”, dijo el jerarca.

A mediados de marzo, el alcalde Javier Carballal y los concejales Rodrigo Arango, María Antía y Martín Laventure recibieron a los equipos de las direcciones de Descentralización y Hacienda y del Departamento de Planeamiento y Presupuesto de la IDM para avanzar en la planificación del quinquenio.

El Municipio de Punta del Este es el que menos recursos recibió en el presupuesto vigente, por lo cual ahora apuesta a una adecuación que permita afrontar los servicios necesarios para una población permanente que crece y también pensar en un balneario con turismo todo el año.