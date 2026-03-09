El intendente de Maldonado, Miguel Abella, anunció que “en las próximas semanas” comenzará una ronda de reuniones con autoridades municipales y referentes de distintos partidos políticos para definir los contenidos de la readecuación del presupuesto 2026-2030, cuya presentación está prevista para julio.

El jefe comunal dijo, en una rueda de prensa, que el proceso se encuentra en una etapa inicial de conversaciones con los miembros de su gabinete y adelantó que, este martes 10, habrá una primera reunión con la comisión que analizará el proyecto en la Junta Departamental de Maldonado. Por el momento, la administración “se encuentra realizando estudios técnicos y generando espacios de diálogo con diferentes actores para definir las principales líneas de acción”, señaló.

Abella reafirmó su intención de que la readecuación refleje sus compromisos de la campaña electoral y que, en su elaboración, participen los partidos políticos con representación en el legislativo. En los hechos, estos son parte de las comisiones de Movilidad, Ambiente, Políticas Sociales y Ordenamiento Territorial creadas para acordar lineamientos estratégicos a contemplar en la readecuación.

El presupuesto departamental, que tuvo sanción definitiva en diciembre de 2025 y rige desde el 1° de enero, estableció fundamentalmente los lineamientos económico-financieros de la Intendencia de Maldonado hasta 2030.

Ahora, la adecuación 2027-2030 deberá contar con “datos reales y proyectos detallados” para los municipios y condensar los resultados del diálogo promovido con los partidos políticos en las citadas comisiones, entre otros asuntos pendientes.

Fuerte expectativa en los municipios

En esos acuerdos tienen cifradas esperanzas alcaldes y concejales de los ocho municipios del departamento, que pujan por recursos para obras y servicios en cada jurisdicción. Uno de los municipios más preocupados por esto y por la pérdida de autonomía en las últimas administraciones blancas es el de Piriápolis.

El Municipio de Punta del Este, que fue el menos favorecido en el presupuesto “corto”, se reivindica como “motor económico” del departamento y aspira a conseguir recursos para ejecutar obras y distribuir servicios durante todo el año.

En Aiguá, el municipio más norteño del departamento, el alcalde nacionalista Daniel Perdomo ha dicho que “retrocedieron varios escalones” en las últimas administraciones y observa los acuerdos que puedan lograr para la readecuación de julio como una oportunidad para “repuntar”, tanto desde el punto de vista social como ambiental.

“En la ampliación presupuestal se verán los pingos y tendremos que afinar el lápiz y las prioridades que todos tenemos y queremos para un mejor Aiguá”, dijo Perdomo en una comparecencia en la Junta Departamental, el año pasado.