Punta del Este cumple 119 años y apuesta a seguir captando residentes extranjeros de alto poder adquisitivo

La seguridad y la posibilidad de trabajar a distancia son elementos claves, según las autoridades que participaron en los festejos del fin de semana.

Punta del Este celebra sus 119 años con planes de “innovación” para seguir captando turistas y nuevos residentes a través de la tecnología y el trabajo a distancia, y con un cronograma de obras públicas que se prevé iniciar este año. Los festejos se concentraron durante el fin de semana, con actividades que reunieron a autoridades y vecinos, encabezados por el intendente interino, Miguel Plada, quien destacó al balneario uruguayo como “un destino de inversiones, seguro y principal motor de la economía del turismo del país”.

Por su parte, en diálogo con la diaria, el alcalde del Municipio de Punta del Este afirmó que el balneario “sigue creciendo” y destacó algunas obras públicas en curso, además de proyectos estipulados en el ajuste presupuestal de la Intendencia de Maldonado que está a consideración de la Junta Departamental.

Entre los principales planes que se prevé ejecutar este año, mencionó la remodelación de la feria de artesanos en Plaza Artigas, que “contará con un único pabellón para entre 120 y 130 artesanos”, y la readecuación de la calle Gorlero, que “incluirá el ensanchamiento de la calzada y el retiro de islas de comercios [gastronómicos] instaladas en la vía pública”.

También recordó que, para principios de 2027, están previstas la remodelación integral de avenida del Mar, “con una inversión de ocho millones de dólares”; la continuidad del proyecto de readecuación de Gorlero, que “demandará 60 millones de pesos”; y un plan de saneamiento en distintos barrios, financiado mediante el fideicomiso de 55 millones de dólares, vigente desde junio de 2024.

En cuanto a la inversión privada, resaltó la adquisición de Enjoy Punta del Este por el grupo brasileño JHSF, que “permitirá el desembarco de una de las principales marcas brasileñas en hotelería”. Asimismo, destacó “la próxima inauguración” del complejo Cipriani Ocean Resort, Club Residences & Casino, en la parada 12 de la playa Brava.

“Imprescindible” articulación con privados

El festejo central tuvo lugar en la noche del sábado 4 con una cena de gala realizada en la Escuela de Alta Gastronomía “Pedro Figari” (que pertenece a la UTU y funciona por comodato en la parada 12 de la playa Mansa), de la que participaron autoridades locales y delegaciones diplomáticas.

En la instancia resaltaron que los atractivos naturales, el acceso universal a los servicios básicos, la conectividad, la seguridad y la creciente infraestructura educativa privada son factores que han favorecido, en los últimos años, la mudanza de extranjeros de clase media alta a la ciudad.

Para el director de Turismo de la IDM, Edgar Silveira, ese crecimiento poblacional abre “la responsabilidad de planificar la gestión hacia adelante” y lograr “que sea más sostenible como destino”. En una rueda de prensa resaltó, además, “la importancia” del trabajo conjunto entre la administración y el sector privado.

“Esta articulación que permanentemente estamos buscando se torna imprescindible a futuro”, comentó en una rueda de prensa, para remarcar que la apuesta no es solo al turismo, sino también a Punta del Este como destino de segunda residencia tanto para quienes trabajan a distancia como para quienes eligen el balneario tras alcanzar la edad jubilatoria.