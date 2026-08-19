UTU Pan de Azúcar: funcionarios sindicalizados denuncian persecución por parte de la dirección

Afutu se declaró en conflicto debido a una caída en el puntaje de los informes de evaluación, que interpreta como una represalia sobre quienes participan en actividades sindicales.

El núcleo sindical de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) de la Escuela Técnica de Pan de Azúcar se declaró “en conflicto” la semana pasada tras las bajas puntuaciones en los informes anuales de evaluación que hizo la dirección de la UTU en 2025.

El presidente de Afutu, Luis Otero, informó a la diaria que “la reputación de docentes y auxiliares de servicio afiliados al sindicato disminuyó entre 8 y 25 puntos” e interpretó que esto se debe a “su participación en la actividad sindical”, aunque explicó que “las horas o licencias sindicales para docentes están contempladas en el Estatuto del Funcionario Docente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)”.

A docentes que “tenían un rango de excelencia con entre 91 y 100 puntos, se redujo a entre 61 y 70 puntos”. En este sentido, explicó que “un informe con un rango inferior a 81 puntos puede llegar a perjudicar la presentación a un llamado a un concurso o a un cargo, porque se requiere un promedio de 81 puntos en el último trienio”.

Para Otero, se violan los artículos 70.13 y 71 del Estatuto del Funcionario Docente de la ANEP. El primero indica que se podrá conceder de forma anual y por “motivos especiales” hasta un máximo de 30 días de licencia extraordinaria con goce de sueldo, entre ellas, la causal de licencia a la madre adoptante, el examen de papanicolau y/o radiografía mamaria o por cuidado de un familiar directo. No obstante, en los informes de personal docente “hubo bajos puntajes por licencias médicas solicitadas por el artículo 70.13”.

En tanto, el segundo establece que los directores de centros educativos y demás oficinas que atienden funciones de docencia indirecta “podrán autorizar, por sí, a cualquier docente de su dependencia [sea interino o efectivo] a no concurrir a sus tareas hasta cinco días en el año, en casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente justificados”. Sin embargo, Otero dijo que “la dirección actual [a cargo de Óscar Iroldi Rodríguez] se ha negado rotundamente a otorgar este artículo”, y sobre todo “afecta a docentes interinos, que son quienes más necesitan tener un buen puntaje para la elección de horas docentes el próximo año”.

Por otra parte, señaló que los informes “debían entregarse el 15 de mayo y se recibieron entre fines de julio y este mes, por lo que la dirección estuvo totalmente en falta en su entrega”. Añadió que, si bien presentaron un recurso de revocación ante la dirección, esta no contestó dentro de los plazos estipulados. Explicó que quienes no recibieron el informe de dirección a la fecha, “obtendrán puntaje cero y perderán la oportunidad de recurrir a su lugar en los registros escalafonarios para ser docentes efectivos, interinos o suplentes”.

También puntualizó que, si bien los auxiliares de servicio “no eligen cada año las elecciones de horas como los docentes, una baja calificación puede complicarles su presentación a los llamados a concurso o de pasaje de grado”. “Es una clara persecución desde la dirección escolar”, sostuvo.

En una reunión del núcleo sindical el pasado jueves 13 con la Dirección General de Educación Técnico Profesional-UTU, la Dirección de Gestión Escolar y de Recursos Humanos y con los inspectores regionales, “se mantuvo el compromiso de trabajar con la dirección de la escuela de Pan de Azúcar para rever estos informes”.

Además, “se espera que la inspección regional haga una investigación de urgencia como corresponde”. Entretanto, el núcleo sindical “seguirá en asamblea permanente y en conflicto hasta que se solucione”.

Un mal relacionamiento de larga data

“Sufrimos persecución sindical desde cuando se debatía el referéndum por la ley de urgente consideración”, dijo el dirigente.

Recordó que la directora de aquel momento “desarmó la cartelería sindical ubicada dentro de la sala de profesores por contener publicidad contra la LUC”. Explicó que, a partir de eso, “el núcleo sindical fue muy cuestionado por las direcciones consecuentes, amparadas por el director general de Educación Técnico Profesional-UTU, el ingeniero agrónomo Juan Pereyra”, quien ejerció este cargo desde mayo de 2020 hasta marzo de 2025.

También en 2024 “hubo una rotura de la cartelera sindical, que se supone que fue vandalizada, pero no se supo por quién, porque la directora escolar de ese momento no quiso investigar y tampoco envió la denuncia jurídica realizada por el sindicado por la pérdida de materiales”.

“Venimos de años muy duros de persecución sindical, ya que el gobierno pasado nos persiguió mucho a los representantes sindicales” y, en esta línea, dijo que “hay mandos medios que siguen ejerciéndola y no solo en Maldonado, sino a nivel país”.